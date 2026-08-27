Milan, tutto fatto per la cessione: c’è il via libera!

Samuele Ricci lascia il Milan per trasferirsi al Como. Le visite mediche sono fissate per domani, come confermato da Gianluca Di Marzio, e concluderanno definitivamente l’operazione tra i rossoneri e la squadra di Fabregas.

Ricci-Como: prestito con diritto di riscatto da 22 milioni

L’accordo tra Milan e Como prevede un prestito oneroso a 1,5 milioni, cui si aggiungono bonus legati a una possibile qualificazione alle coppe europee. Il diritto di riscatto è stato fissato a 22 milioni di euro. La formula permette ai lariani di testare il centrocampista italiano prima di una eventuale acquisizione definitiva, mentre il Milan mantiene una porta aperta per il riacquisto futuro qualora la stagione del giocatore si rivelasse positiva.

Ricci nella stagione appena conclusa ha trovato poco spazio in rossonero. In 31 presenze di Serie A ha accumulato soltanto 1297 minuti, con 1 gol e 4 assist all’attivo. La continuità è mancata, impedendogli di affermarsi come elemento centrale del progetto tattico rossonero. Il trasferimento al Como rappresenta una soluzione concreta per garantirgli quella continuità competitiva che non ha trovato a Milanello.

Ricci esulta durante una partita in maglia Milan

Perché il Milan sceglie la cessione in prestito?

Il prestito con riscatto è la soluzione ideale per il Milan perché consente di liberare spazio in rosa senza perdere completamente il controllo sul giocatore. Ricci rimane un’opzione futura se dovesse esplodere tecnicamente a Como, mentre il club rossonero recupera risorse economiche per investimenti più urgenti. La formula non rappresenta un addio definitivo, bensì una pausa strategica dal progetto.

L’operazione si inserisce in una fase di riassetto più ampio del centrocampo rossonero. Con Ricci in partenza, il Milan ridisegna il proprio equilibrio a centrocampo, cercando profili che garantiscano maggiore continuità e impatto immediato. La gestione della rosa passa attraverso scelte di questo tipo, dove la qualità tecnica del giocatore non è in discussione, ma l’adattamento al progetto lo è.