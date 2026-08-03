Milan, un ostacolo blocca tutto: ecco cosa filtra sul mercato

Rafael Leão ha detto no alla Turchia e il Milan così può seriamente perdere i 50 milioni che avrebbero finanziato il mercato in entrata. Carlo Pellegatti analizza su ‘YouTube’ come il rifiuto dell’attaccante portoghese crea un problema concreto ai rossoneri.

Leão resta a Milano: il mercato si blocca?

L’ipotesi di una cessione di Leão in Turchia è tramontata. Il numero 10 ha deciso di restare e questa scelta ha un impatto diretto sul bilancio dei rossoneri. Pellegatti è netto sulla situazione:

“C’è il pesante rischio, visto che fanno fatica a cedere, che questo sia il Milan, magari con qualche cessione in prestito a fine mese”.

Il giornalista sottolinea come la mancanza di entrate significative crea un vincolo all’uscita. Dopo i 100 milioni già spesi per Ramos e Gila, il Milan non ha la liquidità per continuare gli investimenti senza cedere giocatori.

Le novità su Nwaneri

Pelegatti ha poi anche parlato della situazione legata a Nwaneri. Al Milan piace parecchio il giocatore dell’Arsenal e secondo il giornalista: