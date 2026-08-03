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Milan, un ostacolo blocca tutto: ecco cosa filtra sul mercato

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Milan, un ostacolo blocca tutto: ecco cosa filtra sul mercato
Ruben Amorim, allenatore del Milan. Foto: ANSA
Ruben Amorim, allenatore del Milan, in tuta blu durante una partita osserva da bordo campo

Rafael Leão ha detto no alla Turchia e il Milan così può seriamente perdere i 50 milioni che avrebbero finanziato il mercato in entrata. Carlo Pellegatti analizza su ‘YouTube’ come il rifiuto dell’attaccante portoghese crea un problema concreto ai rossoneri.

Leão resta a Milano: il mercato si blocca?

L’ipotesi di una cessione di Leão in Turchia è tramontata. Il numero 10 ha deciso di restare e questa scelta ha un impatto diretto sul bilancio dei rossoneri. Pellegatti è netto sulla situazione:

“C’è il pesante rischio, visto che fanno fatica a cedere, che questo sia il Milan, magari con qualche cessione in prestito a fine mese”.

Il giornalista sottolinea come la mancanza di entrate significative crea un vincolo all’uscita. Dopo i 100 milioni già spesi per Ramos e Gila, il Milan non ha la liquidità per continuare gli investimenti senza cedere giocatori.

Rafael Leao in maglia Milan durante una partita, con espressione concentrata in campo
Rafael Leao in azione con la maglia del Milan

Le novità su Nwaneri

Pelegatti ha poi anche parlato della situazione legata a Nwaneri. Al Milan piace parecchio il giocatore dell’Arsenal e secondo il giornalista:

“L’Arsenal ad oggi deve ancora decidere se mandarlo in qualche altra squadra o come gestire il futuro di questo giocatore. Il Milan non lo vuole in prestito secco ed è d’accordo con l’Arsenal. Bisogna vedere se il Milan è disposto ad accettare la richiesta dell’Arsenal: pagarlo 35-40, con la recompra tra due anni, fissata a 55-60. Il club deve capire se in questa situazione affondare il colpo o no”.

Redazione SpaziMilan
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