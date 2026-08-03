Milan, un ostacolo blocca tutto: ecco cosa filtra sul mercato

Rafael Leão ha detto no alla Turchia e il Milan così può seriamente perdere i 50 milioni che avrebbero finanziato il mercato in entrata. Carlo Pellegatti analizza su ‘YouTube’ come il rifiuto dell’attaccante portoghese crea un problema concreto ai rossoneri.
Leão resta a Milano: il mercato si blocca?
L’ipotesi di una cessione di Leão in Turchia è tramontata. Il numero 10 ha deciso di restare e questa scelta ha un impatto diretto sul bilancio dei rossoneri. Pellegatti è netto sulla situazione:
“C’è il pesante rischio, visto che fanno fatica a cedere, che questo sia il Milan, magari con qualche cessione in prestito a fine mese”.
Il giornalista sottolinea come la mancanza di entrate significative crea un vincolo all’uscita. Dopo i 100 milioni già spesi per Ramos e Gila, il Milan non ha la liquidità per continuare gli investimenti senza cedere giocatori.
Le novità su Nwaneri
Pelegatti ha poi anche parlato della situazione legata a Nwaneri. Al Milan piace parecchio il giocatore dell’Arsenal e secondo il giornalista:
“L’Arsenal ad oggi deve ancora decidere se mandarlo in qualche altra squadra o come gestire il futuro di questo giocatore. Il Milan non lo vuole in prestito secco ed è d’accordo con l’Arsenal. Bisogna vedere se il Milan è disposto ad accettare la richiesta dell’Arsenal: pagarlo 35-40, con la recompra tra due anni, fissata a 55-60. Il club deve capire se in questa situazione affondare il colpo o no”.