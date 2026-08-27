Milan-Venezia, Amorim svela tutto in conferenza: “Leao out. Prepariamo un rinnovo top”

Ruben Amorim ha parlato alla vigilia di Milan-Venezia in coferenza stampa, confermando l’assenza di Rafael Leao dalla partita di domani. L’allenatore rossonero ha spiegato che il portoghese non può essere convocato, avendo completato una sola seduta d’allenamento in questi giorni.

Durante la conferenza stampa pre-partita, Amorim ha chiarito la situazione del numero dieci rossonero.

“ Leao non è pronto per essere convocato , si è allenato solo una volta e non sarà della partita”.

L’attaccante è ad un passo dalla cessione, con Galatasaray e Aston Villa in piena corsa.

Adrien Rabiot rimane una figura centrale nel progetto di Amorim. L’allenatore ha confermato che il club vuole rinnovargli il contratto e che il centrocampista francese conosce bene questa intenzione.

“ Adrien è un giocatore cruciale per il nostro progetto . Abbiamo voluto tenerlo e se ci sarà la possibilità, gli va rinnovato il contratto”,

Ha spiegato Amorim. La dichiarazione non lascia spazi a interpretazioni: il Milan considera Rabiot un elemento imprescindibile per il centrocampo rossonero.

Amorim ha elogiato le qualità professionali e umane di Rabiot, evidenziando come il francese sia ancora lontano dalla sua forma migliore nonostante le prestazioni già convincenti.

“È un grande professionista e ha una voglia di imparare impressionante. Aiuta tanto i compagni durante gli allenamenti “.

Ha aggiunto l’allenatore. Rabiot ha già dimostrato il suo valore giocando la partita contro il Lecce con soli tre allenamenti completati, risultando decisivo in campo.

Infine un commento su Maignan:

“Una cosa che ho imparato è che devo vedere le cose con i miei occhi per poterle valutare bene. Ho parlato con lui, è un giocatore coinvolto in questo progetto, è un leader. È molto forte sui dettagli, esige rispetto e vogliamo che rimanga qui.

Lo vedo contento con il nuovo preparatore dei portieri. So che si è parlato molto di lui sui social media. In allenamento, si comporta da leader e mi porta a pensare che sia molto contento qui”.