Modric a sorpresa su Leao: le dichiarazioni sul portoghese spiazzano

Luka Modrić interviene sul futuro di Rafael Leao al Milan, esortando il portoghese a continuare con i rossoneri e a lavorare duramente per ritrovare la forma migliore dopo una stagione condizionata dagli infortuni.
Modrić su Leao: deve restare e lavorare sodo
Il mediano croato non ha dubbi sulla qualità del compagno di squadra. Durante l’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, Modric ha ribadito con chiarezza la sua idea:
“Mi piacerebbe che restasse, ma vedremo cosa succederà. Sa quanto i tifosi e tutto il club gli vogliano bene. Forse non è reduce da una grande stagione: ha avuto un paio di infortuni e non si sentiva bene, abbastanza forte fisicamente. Quando è al massimo della forma è uno dei migliori al mondo”,
spingendo il portoghese a rimanere e a disputare una grande stagione insieme alla squadra. Non è un consiglio paternalistico, ma un’analisi lucida di chi condivide lo spogliatoio.
La ricetta di Modrić: lavoro e dedizione
Cosa serve a Leão per ritrovare il suo calcio? Secondo Modrić, la risposta è semplice e diretta:
“Deve solo lavorare duro e dare il massimo per il Milan, come ha sempre fatto. Spero che possa stare bene, ritrovare il suo calcio e aiutarci a fare una grande annata perché, lo ripeto, è un grande giocatore”.