Modric a sorpresa su Leao: le dichiarazioni sul portoghese spiazzano

Luka Modrić interviene sul futuro di Rafael Leao al Milan, esortando il portoghese a continuare con i rossoneri e a lavorare duramente per ritrovare la forma migliore dopo una stagione condizionata dagli infortuni.

Il mediano croato non ha dubbi sulla qualità del compagno di squadra. Durante l’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, Modric ha ribadito con chiarezza la sua idea:

“Mi piacerebbe che restasse, ma vedremo cosa succederà. Sa quanto i tifosi e tutto il club gli vogliano bene. Forse non è reduce da una grande stagione: ha avuto un paio di infortuni e non si sentiva bene, abbastanza forte fisicamente. Quando è al massimo della forma è uno dei migliori al mondo”,