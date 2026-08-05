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Modric a sorpresa su Leao: le dichiarazioni sul portoghese spiazzano

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Modric a sorpresa su Leao: le dichiarazioni sul portoghese spiazzano
Luka Modrić in azione con la maglia del Milan
Luka Modrić in maglia Milan a bordocampo durante una partita, con gesto delle mani rivolto verso il campo

Luka Modrić interviene sul futuro di Rafael Leao al Milan, esortando il portoghese a continuare con i rossoneri e a lavorare duramente per ritrovare la forma migliore dopo una stagione condizionata dagli infortuni.

Modrić su Leao: deve restare e lavorare sodo

Il mediano croato non ha dubbi sulla qualità del compagno di squadra. Durante l’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, Modric ha ribadito con chiarezza la sua idea:

“Mi piacerebbe che restasse, ma vedremo cosa succederà. Sa quanto i tifosi e tutto il club gli vogliano bene. Forse non è reduce da una grande stagione: ha avuto un paio di infortuni e non si sentiva bene, abbastanza forte fisicamente. Quando è al massimo della forma è uno dei migliori al mondo”,

spingendo il portoghese a rimanere e a disputare una grande stagione insieme alla squadra. Non è un consiglio paternalistico, ma un’analisi lucida di chi condivide lo spogliatoio.

Rafael Leao in maglia Milan durante una partita, con espressione concentrata in campo
Rafael Leao in azione con la maglia del Milan

La ricetta di Modrić: lavoro e dedizione

Cosa serve a Leão per ritrovare il suo calcio? Secondo Modrić, la risposta è semplice e diretta:

“Deve solo lavorare duro e dare il massimo per il Milan, come ha sempre fatto. Spero che possa stare bene, ritrovare il suo calcio e aiutarci a fare una grande annata perché, lo ripeto, è un grande giocatore”.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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