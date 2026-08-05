Modrić, che segnale al Milan: la confessione sul futuro e il messaggio a Leao

Luka Modrić ha rinnovato con il Milan senza esitazioni. Il centrocampista croato ha deciso di restare in rossonero perché il club gli ha dimostrato fiducia e affetto, elementi che considera fondamentali per continuare la sua carriera.

Modrić e il Milan: la scelta consapevole del rinnovo

Il croato avrebbe potuto firmare il contratto già a dicembre, ma ha preferito aspettare. Ha ascoltato il suo corpo, verificando se possedeva ancora la rabbia e la passione necessarie per competere ai massimi livelli. Le risposte sono state quelle attese: sta bene fisicamente e mentalmente. Quando ha visto che la dirigenza lo voleva ancora qui, i dubbi sono svaniti completamente. La fiducia ricevuta durante il Mondiale e nel periodo successivo alla sua conclusione rappresentava tutto ciò che un calciatore desidera: considerazione genuina e supporto concreto dai vertici del club.

La stagione scorsa con Allegri lo ha visto protagonista assoluto nel 3-5-2. Nonostante il finale deludente e l’infortunio che lo ha costretto a saltare le partite decisive per la Champions League, Modrić si è divertito e ha trovato un ambiente accogliente. I tifosi gli hanno mostrato affetto costante, creando le condizioni ideali per una permanenza prolungata. Restare significava tornare in un posto dove si sente valorizzato e dove può ancora competere per i trofei.

Amorim, i nuovi acquisti e il progetto tattico

Ruben Amorim ha già avuto conversazioni con Modrić durante l’estate. Le sensazioni sono positive e il centrocampista si aspetta di capirsi bene con il tecnico portoghese, che dovrebbe schierarlo nel suo 3-4-2-1 insieme ad Adrien Rabiot. Modrić è consapevole che l’allenatore porterà idee nuove e si dichiara disponibile a eseguire le sue indicazioni tattiche senza resistenze.

Sul fronte dei nuovi arrivi, Modrić giudica positivamente l’operato della società. Ramos, Gila e Diawara aggiungeranno qualità e carattere alla squadra, elementi che mancavano per raggiungere gli obiettivi stagionali. L’arrivo di questi difensori rappresenta una scelta consapevole per rafforzare la fase difensiva e garantire maggiore solidità alle fondamenta del progetto tattico di Amorim. Chukwueze, il nuovo acquisto offensivo, è stato definito da Modrić come un grande attaccante, esattamente quello che il Milan poteva cercare per colmare lacune degli anni precedenti.

Leão: il consiglio di Modrić e il ruolo del portoghese

Modrić non intende dare consigli a Rafael Leao, ritenendo il portoghese abbastanza maturo per decidere autonomamente cosa sia meglio per la sua carriera. Tuttavia, ha riconosciuto che Leão è un grande calciatore e che la squadra beneficerebbe enormemente dalla sua permanenza. La scorsa stagione non è stata all’altezza per il numero 10 rossonero: alcuni infortuni lo hanno limitato fisicamente e non si è sentito sufficientemente forte per incidere come negli anni precedenti.

Se Leao dovesse restare e ritrovare la forma migliore, rappresenterebbe un asset fondamentale per il Milan. Quando è al massimo della condizione fisica, il portoghese rientra tra i migliori attaccanti del panorama mondiale. Modrić spera che possa stare bene e riconquistare il suo calcio, consapevole che questa soluzione gioverebbe all’intera squadra. La decisione finale spetta a Leao e alla società, ma dal punto di vista puramente sportivo il centrocampista croato vorrebbe averlo in squadra. Secondo gli ultimi sviluppi, Leao potrebbe restare al Milan nella prossima stagione.

Lo scudetto come missione finale del Milan

Modrić non è venuto al Milan per passare il tempo o divertirsi. Ha un obiettivo preciso e dichiarato: vincere lo scudetto con la maglia rossonera. Potrebbe essere il campionato o un altro trofeo importante, ma il sogno rimane invariato da quando è arrivato la prima volta in Italia. Ha vinto tutto con il Real Madrid, sia a livello collettivo che individuale, e ora punta a completare la sua carriera con una conquista significativa a Milano.

Questa mentalità competitiva è la ragione profonda del suo rinnovo. Non accetterebbe una stagione ordinaria o una parabola discendente: vuole competere per i titoli, aiutare il Milan a raggiungere gli obiettivi ambiziosi e lasciare un segno tangibile nel palmarès del club rossonero. Con Amorim in panchina, i nuovi acquisti in rosa e una squadra compatta attorno a questo progetto, Modrić riparte con le ambizioni ben chiare e la determinazione di chi ha ancora molto da dare al calcio e al Milan.