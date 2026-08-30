Occhio Milan: offerta a sorpresa dalla Serie A per un titolare rossonero

Alexis Saelemaekers rimane al Milan. L’Atalanta ha tentato di strappare l’esterno belga nei giorni conclusivi del mercato, ma ha ricevuto una risposta categorica dai rossoneri.

L’Atalanta ci prova per Saelemaekers: secco no del Milan

Secondo quanto riporta Calciomercato.com, la Dea ha presentato un’offerta concreta per acquisire il belga classe 1999 nel mercato invernale. Cristiano Giuntoli, dopo aver definito il ritorno di Franck Kessié, puntava a rinforzare il reparto offensivo con un esterno di qualità per Maurizio Sarri. La risposta del club rossonero, però, è statoun secco no.

Il Milan ha declinato immediatamente la proposta. Ruben Amorim considera l’esterno belga una pedina fondamentale per il suo modulo e non ha alcuna intenzione di cederlo. La società rossonera ha messo al sicuro Saelemaekers con un rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2031, sottoscritto il 15 dicembre scorso. Un’operazione difensiva che blindava il giocatore proprio per evitare situazioni come questa.

Precedenti: Milan e Atalanta già in dialogo per altre operazioni

Giuntoli sapeva che il Milan difficilmente avrebbe ceduto, ma il tentativo consente alla Dea di verificare la disponibilità del giocatore e testare la ferrea volontà rossonera di conservare i propri elementi chiave. Le trattative falliscono raramente per mancanza di comunicazione, più spesso per valutazioni divergenti o indisponibilità dichiarata.

Queallo per Saelemaekers non è il primo contatto tra Milan e Atalanta. Durante l’estate, i club avevano discusso di Samuele Ricci e Ardon Jashari. Il primo ha scelto il Como, il secondo rimarrà in rossonero. Questi dialoghi testimoniano una certa fluidità nei rapporti tra le due società, ma anche una chiara linea di confine: quando una delle due ritiene un giocatore incedibile, nessuna offerta lo sposta.

La stagione in corso ha confermato il valore di Saelemaekers nel sistema di Amorim. L’assist fornito a Goncalo Ramos nella partita contro il Venezia è solo uno dei contributi recenti che dimostrano come il belga sia integrato pienamente nel progetto tattico rossonero. Il Milan non cede facilmente i propri interpreti chiave, soprattutto quando il tecnico ne ha fatto un elemento centrale della costruzione del gioco.