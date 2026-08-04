Saelemaekers: “Daremo tutto per Baresi. Vi svelo l’impatto di Amorim”

Alexis Saelemaekers ha dedicato un commosso ricordo a Franco Baresi alla vigilia del derby amichevole contro l’Inter a Perth, tracciando il nuovo corso rossonero sotto la guida di Ruben Amorim.

Saelemaekers e il tributo a Baresi

L’esterno belga ha aperto la conferenza stampa con parole piene di stima per il leggendario capitano scomparso: “Voglio fare le mie condoglianze alla famiglia di Franco Baresi e a tutte le persone che gli erano vicine”, ha dichiarato Saelemaekers, sottolineando come le prime conversazioni del gruppo a Perth si siano concentrate proprio sulla figura di Baresi. Il belga ha ricordato come il capitano rossonero, pur non essendo sempre presente durante le partite, rappresentasse un punto di riferimento costante per la squadra, trasmettendo valori e dedizione alla maglia. Quella lealtà incondizionata al Milan sarà il filo conduttore della stagione appena iniziata.

Saelemaekers ha ribadito l’impegno collettivo: “Daremo tutto in questa stagione anche per lui”. L’assenza dal funerale pesa, ma il campo diventa lo spazio dove omaggiare davvero chi ha fatto la storia rossonera.

Amorim cambia il Milan

L’arrivo del nuovo tecnico ha già impresso una direzione netta all’ambiente. Saelemaekers ha descritto l’impatto con Amorim e il suo staff come “subito molto positivo”, sottolineando la professionalità immediata del mister e la consapevolezza che il Milan dispone delle risorse per competere ad alti livelli. Il belga ha tracciato una linea di demarcazione rispetto al passato: “La fine della scorsa stagione è stata difficile per tutti. Ora faremo di tutto per migliorare“.

L’ambiente percepisce una sicurezza diversa. Non sono promesse vaghe, ma atteggiamento concreto. Amorim ha dimostrato di saper vincere in precedenza, e questa esperienza già conta negli spogliatoi. La determinazione del gruppo è la stessa, ma ora è incanalata in una struttura tattica e mentale riconoscibile.

Il Milan del futuro: nuova mentalità

Quale ruolo per Saelemaekers nel 3-4-2-1? L’esterno ha risposto con pragmatismo: “Se il mister mi mette in campo sono già felice. Non abbiamo ancora parlato della mia posizione, ma sa che ovunque mi farà giocare darò sempre il massimo”. Non è disponibilità generica, ma consapevolezza che la versatilità diventa una risorsa in un sistema nuovo.

La mentalità è l’elemento che Saelemaekers ha posto al centro del discorso: “La mentalità farà la differenza: è così che si vincono le partite”. È il riconoscimento che Amorim ha già trasmesso una visione chiara, e il Milan ha gli uomini per incarnarla. Il derby amichevole contro l’Inter è il primo test, ma la stagione vera inizia dalla consapevolezza di cosa rappresenta giocare per questo club e per chi l’ha fatto grande.