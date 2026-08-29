Sorpresa Milan, preso subito il sostituto di Leao: tutti i dettagli dell’affare

Omari Hutchinson sarà un nuovo giocatore del Milan. Come rivela Fabrizio Romano, il club rossonero ha raggiunto un accordo verbale con il Nottingham Forest per il trequartista inglese classe 2003.

Hutchinson-Milan: prestito con diritto di riscatto

La formula dell’operazione prevede un prestito con diritto di riscatto, che consente al Milan di testare il giocatore prima di effettuare un investimento permanente. La trattativa ha ormai completato le sue fasi preliminari e la società rossonera sta già organizzando le visite mediche dell’inglese per procedere verso la chiusura definitiva dell’affare.

Hutchinson rappresenta un profilo giovane e duttile per la trequarti di Ruben Amorim. Nella stagione appena conclusa con il Nottingham Forest, il classe 2003 ha accumulato esperienza in un campionato competitivo come la Premier League, dove si è confrontato costantemente con difese di altissimo livello. La sua versatilità tattica lo rende adatto a molteplici interpretazioni del ruolo alle spalle della punta, elemento che Amorim apprezza nei suoi giocatori offensivi.

Il Milan completa la trequarti: gli ultimi dettagli

Quali sono i tempi per la finalizzazione? Le visite mediche rappresentano il passo conclusivo prima della firma. Il Milan conta di completare questa fase entro i prossimi giorni, allineandosi ai tempi della finestra di mercato che chiude il 1° settembre. Non emergono resistenze da parte del Nottingham Forest, che ha accettato la proposta rossonera senza particolari contrattazioni.

L’arrivo di Hutchinson segna il proseguimento della strategia offensiva del Milan nel calciomercato estivo. Dopo gli acquisti già conclusi e l’addio di Leao, il club punta a rinforzare la qualità tecnica della squadra a disposizione di Amorim. Il tecnico portoghese ha manifestato chiaramente le sue esigenze e la dirigenza sta operando per soddisfarle prima della scadenza del mercato. Hutchinson entra in questo progetto come alternativa di qualità per la trequarti rossonera.

Entro il 1° settembre, il Milan avrà chiuso il cerchio sul calciomercato con l’arrivo di Omari Hutchinson dal Nottingham Forest. L’accordo verbale già raggiunto lascia poco spazio a sorprese: le visite mediche procederanno secondo i tempi previsti e il giocatore inglese indosserà la maglia rossonera a breve.