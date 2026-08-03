Tomori, resta in bilico la permanenza al Milan: Amorim ha indicato il suo sostituto

Fikayo Tomori resta al centro dei piani di mercato del Milan, con Inacio come possibile sostituto. Secondo la Gazzetta dello Sport, la permanenza dell’inglese dipenderà dalle scelte della dirigenza nei prossimi giorni. Il difensore ha il contratto in scadenza nel 2027, ma il club non intende rinnovargli l’accordo nelle attuali condizioni. Amorim ha già identificato il sostituto ideale nel centrale dello Sporting.

Tomori in uscita: cosa significa per la difesa rossonera

Il Milan ha già completato due rinforzi in difesa con gli arrivi di Mario Gila dalla Lazio e Sankhoun Diawara dal Troyes. Ma la situazione di Tomori complica il quadro tattico. L’inglese rappresenta un elemento di qualità, e la sua partenza comporterebbe l’esigenza di un sostituto di pari livello. Non è una scelta di semplice mercato, bensì una decisione che incide sulla struttura della retroguardia rossonera per l’intera stagione.

Inacio, classe 2001, ha tutte le caratteristiche per adattarsi al progetto milanese. La conoscenza pregressa con Amorim faciliterebbe l’integrazione tattica, elemento fondamentale in una squadra che sta costruendo una nuova identità. Il difensore ha dimostrato solidità nel campionato portoghese e rappresenterebbe un innesto giovane ma già maturo.

Inacio: il piano B che potrebbe diventare priorità

La strategia del Milan appare chiara: mantenere Tomori fino all’ultima opportunità di mercato, ma avere già pronta l’alternativa. Questa prudenza è saggia, considerando come i difensori di qualità sul mercato europeo siano sempre meno disponibili. Se la partenza dell’inglese si concretizzasse, il Milan avrebbe già il profilo giusto identificato.

Il timing diventa cruciale. Mancano poche settimane alla chiusura del mercato estivo e il club deve decidere se investire su un nuovo innesto difensivo o consolidare l’attuale rosa. Inacio rimane il preferito del Milan, ma solo se Tomori dovesse dire addio. Altrimenti, il Milan chiuderà il capitolo difesa con i tre elementi già presenti, affrontando la stagione con una retroguardia rimodellata ma non completamente rinnovata. La prossima mossa dipende dalle offerte che arriveranno per il difensore inglese.