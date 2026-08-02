Tresoldi cuore rossonero: l’assist di mercato al Milan e il commento a sorpresa su Leao

Nicolò Tresoldi, attaccante del Club Brugge classe 2004, ha difeso pubblicamente Rafael Leão dalla possibile cessione. Nel podcast ‘My Turnover’ il talento italo-tedesco ha espresso una posizione netta sul futuro del portoghese rossonero, con belle parole d’amore per il Milan.

Tresoldi: “Leão non si vende, è enorme”

L’attaccante belga ha incontrato una volta Leão a San Siro e non ha dubbi sulla sua valutazione. Tresoldi sostiene che il Milan non dovrebbe privarsi del numero 10, indipendentemente dalle pressioni di mercato. La sua dichiarazione arriva in un momento di tensione attorno al futuro del portoghese, con il Fenerbahçe che continua a bussare alla porta rossonera con offerte concrete.

“Quando si parla di lui parliamo di un giocatore enorme: Leão è Leão“, ha spiegato Tresoldi. “È stato il protagonista del primo scudetto che ricordo da tifoso. Ha avuto qualche problema e qualche infortunio, ma l’unica cosa che conta è che torni al suo livello di qualche anno fa. Se lo venderei? Assolutamente no“.

La fede rossonera di Tresoldi: assist di mercato al Milan?

La passione di Tresoldi per il Milan ha radici familiari profonde. Suo nonno era maestro di golf di Van Basten, Rijkaard e Gullit, e da lui derivano le fondamenta della fede rossonera. L’attaccante è cresciuto circondato dalla storia milanista: “Sono cresciuto tifando Milan. Devo tutto a mio nonno: era milanista ed è stato il maestro di golf di Van Basten, Rijkaard e Gullit. È grazie a lui se sono diventato così sfegatato, li seguo sempre“, ha raccontato Tresoldi nell’intervista.

Il giovane attaccante non esclude un approdo futuro in rossonero: “Chissà, vedremo. Per ora resto un grandissimo tifoso e sono felice al Bruges“. Le sue parole aprono così le porte a scenari futuri del tutto inediti

Gli idoli calcistici di Tresoldi: da Inzaghi a Lewandowski

Pippo Inzaghi rappresenta il primo punto di riferimento assoluto per Tresoldi, che ha costruito il suo stile di gioco osservando l’ex rossonero. Crescendo, ha aggiunto al suo bagaglio tattico l’influenza di Luis Suárez, Robert Lewandowski e Harry Kane.

Tresoldi rimane un osservato speciale del mercato europeo, ma la sua fedeltà dichiarata al Milan e la difesa esplicita di Leão suggeriscono dove il suo cuore vorrebbe portarlo. Se il Milan dovesse decidere di investire su un talento italiano con radici rossonere, il nome di Tresoldi rimane nella lista dei profili interessanti, soprattutto considerando la sua crescita costante nel campionato belga e le attenzioni di big europee.