Amorim, buona partenza al Milan: meglio di Fonseca, peggio di Allegri

Ruben Amorim inizia la sua avventura al Milan con 8 punti in quattro giornate: due vittorie e due pareggi mantengono i rossoneri imbattuti in Serie A.

Amorim vs Fonseca: il confronto dei numeri iniziali

Il bilancio del tecnico portoghese supera nettamente quello di Paulo Fonseca nella medesima fase della stagione 2024/25. Fonseca aveva raccolto soltanto 5 punti dopo quattro turni, mentre Amorim ne ha già tre di vantaggio. La differenza emerge chiaramente dal confronto diretto: due pareggi consecutivi in trasferta contro Juventus e Lazio non hanno fermato la marcia della squadra, che aveva aperto con successi contro Torino e Venezia.

Il percorso di Amorim rimane però un punto sotto il bottino di Allegri nella stagione precedente. Il tecnico bianconero aveva toccato quota 9 dopo lo stesso numero di partite. Questo margine minimo non rappresenta un divario sostanziale, ma testimonia come il Milan sia ancora in fase di rodaggio tattico con il nuovo allenatore. Inoltre, il nuovo allenatore è ancora imbattuto in questo inizio, a differenza del suo predecessore (sconfitto alla prima di campionato contro la Cremonese).

La storia del Milan nei primi quattro turni: le stagioni a confronto

Negli ultimi anni il Milan ha registrato avvii molto diversi. Stefano Pioli raggiunse 9 punti nella stagione 2025/26, esattamente come Allegri, e 8 punti nel 2022/23. Nel 2021/22 Pioli partì ancora più forte, con 10 punti, mentre nel 2020/21 il Milan fu praticamente perfetto: 12 punti su 12, il massimo possibile. Marco Giampaolo nel 2019/20 ebbe invece un avvio decisamente complicato, fermo a 6 punti dopo quattro giornate.

Amorim si colloca quindi nella fascia media di questo storico. Non è il miglior avvio della decade rossonera, ma nemmeno tra i peggiori. La squadra non ha subito sconfitte, elemento che rappresenta una base solida su cui costruire continuità di risultati.

Cosa significano questi numeri per la stagione del Milan?

Una partenza senza sconfitte non garantisce automaticamente una buona stagione, ma rompe la tendenza negativa di Fonseca e restituisce fiducia all’ambiente. Otto punti in quattro partite corrispondono a una media di 2 punti per gara, sufficienti per competere nelle zone alte della classifica se mantenuti nel tempo.

Amorim dovrà però migliorare l’efficienza offensiva e, soprattutto, trovare il suo undici titolare Due pareggi consecutivi in trasferta indicano una certa difficoltà a vincere in situazioni di pressione elevata, elemento che il Milan dovrà affrontare quando incontrerà le altre big della Serie A con maggior frequenza.

Nel prossimo turno il rendimento del Milan continuerà a essere scrutinato attentamente. Il tecnico portoghese ha avviato il suo progetto con solide fondamenta, ma il calciomercato e gli adattamenti tattici rimangono elementi cruciali. Già dalle prossime giornate emergerà se questi 8 punti rappresentano una base stabile o solo un’illusione iniziale.