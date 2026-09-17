Amorim cambia il giudizio sul mercato del Milan: cosa ci dicono le sue parole

Amorim ha stravolto il suo giudizio sul mercato del Milan in appena quattordici giorni, passando da valutazioni entusiaste a qualche critica sulla conformazione della rosa.

Amorim: dalle lodi al mercato alle critiche sulla rosa

Alla vigilia di Juve-Milan il tecnico portoghese aveva promosso a pieni voti l’operato della dirigenza rossonera. “Un mercato da 10”, aveva dichiarato. Eppure, intervenuto a Sky Sport appena prima della partita contro il Benfica, il discorso è mutato radicalmente: “Se la rosa è poco adatta al mio gioco? In parte sì. Non ho le caratteristiche perfette”, ha ammesso Amorim, sottolineando come sia difficile avere subito la propria conformazione ideale in un nuovo club.

La contraddizione è evidente e non sfugge a nessuno. Non si comprende come una squadra possa meritare un voto pieno per il suo mercato e contemporaneamente risultare parzialmente inadatta agli schemi tattici dell’allenatore. Dietro queste parole c’è solo un mettere le mani avanti o un’insoddisfazione mal celata in precedenza?

Il fatalismo di Amorim e lo scenario del fallimento

Durante la giornata di ieri il tecnico ha utilizzato un linguaggio che rivela uno stato mentale preoccupante: “Se devo fallire, è meglio che fallisca alla grande”, ha affermato, aggiungendo poi: “Non so se avrò il tempo necessario”. Sono dichiarazioni che affermano la volontà di provare, in ogni caso, a trasmettere la sua idea di gioco, a prescindere dalla sua adattabilità alla rosa attuale. Gli acquisti estivi, per quanto importanti, non sono bastati per dare la certezza assoluta per dare ad Amorim la certezza di vedere subito il suo Milan, al punto che l’allenatore sta forse preferendo cautelarsi con le sue dichiarazioni.

Qual è il vero problema che Amorim riconosce implicitamente? Ha affermato che i calciatori lo ascoltano molto in allenamento e questo gli dà speranza. Ma l’ascolto in seduta di lavoro non si traduce automaticamente in risultati positivi se manca il contesto tattico e la mentalità collettiva adeguati. Il Milan ha subito due gol dal Benfica senza reagire, dormendo letteralmente in difesa.

Milan, cosa può succedere nelle prossime settimaen

La schiettezza di Amorim è un pregio raro nel calcio moderno, dove gli allenatori ripetono frasi di circostanza. Tuttavia, questa trasparenza diventa un’arma a doppio taglio quando comunica dubbi sulla propria permanenza e sul successo della missione appena intrapresa.

Amorim ha riconosciuto di disporre dell’imbarazzo della scelta nel decidere dove intervenire: attacco, difesa, gestione mentale. Il problema è che il tempo per modellare il Milan secondo la sua visione tattica potrebbe non essere sufficiente, come lui stesso teme. In questa situazione, ogni sconfitta diventa una conferma della sua ipotesi di fallimento, creando un circolo vizioso che il Milan dovrà spezzare rapidamente. Le prossime settimane saranno decisive per capire se Amorim ritroverà fiducia nel progetto o se l’inquietudine continuerà a crescere.