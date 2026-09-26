Amorim cambia il Milan: Gila terzino per liberare Chukwueze

Ruben Amorim ha scelto di stravolgere gli equilibri tattici del Milan dopo la vittoria contro il Lecce. Mario Gila si sposta sulla fascia destra come terzino, mentre Samuel Chukwueze guadagna libertà offensiva sulla trequarti.

Gila terzino: la soluzione tattica di Amorim per il Milan

Come rivela la Gazzetta dello Sport, le novità tattiche emerse contro il Lecce verranno confermate nelle prossime partite dopo la sosta. La scelta di schierare Gila, di fatto, come terzino destro non è casuale: consente a Chukwueze di agire con maggiore fluidità in zona offensiva, senza vincoli difensivi.

L’allenatore portoghese ha spiegato il suo cambio di approccio dopo la partita con il Lecce: “Penso sia una questione di osservazione delle partite e delle caratteristiche dei singoli. Certamente ascolto i giocatori, ma per un allenatore, specialmente in una grande squadra, è impossibile prendere decisioni solo ascoltandoli”. Amorim non improvvisa: ha già sperimentato questi schemi al Manchester United e sa che la rigidità tattica in Italia non funziona contro squadre intelligenti che marcano a uomo.

Pulisic e Saelemaekers: le certezze sulla trequarti

Christian Pulisic e Alexis Saelemaekers escono dalle panchine iniziali e diventeranno titolari fissi nella costruzione offensiva del Milan. Dopo settimane di valutazione, Amorim ha identificato il suo trio ideale sulla trequarti. La scelta rispecchia una valutazione concreta delle prestazioni, non una semplice rotazione tattica.

La strategia di Amorim per il Milan prevede di mantenere diversi sistemi di gioco. Se le caratteristiche non permettono di giocare in un determinato modo, il Milan si adatta: la costruzione a tre rimane un’opzione, ma non è più il dogma. Gila, Chukwueze, Pulisic e Saelemaekers rappresentano la base tattica per le prossime settimane, ma non sono pietrificati in ruoli immutabili.

Dopo la pausa per gli impegni internazionali, il Milan riprenderà con una struttura più definita. Le novità viste contro il Lecce non erano esperimenti, ma scelte destinate a diventare standard. Amorim ha osservato, corretto e ora procede con convinzione. Il calciomercato invernale del Milan avrà meno urgenza se questo assetto funzionerà.