Milan, il centrocampista arriva dalla Serie A? Si valuta Anguissa!

Il reparto di centrocampo del Milan non convince del tutto Ruben Amorim: tante rotazioni e mancanza di giocatori davvero centrali nelle idee dell’allenatore portoghese, che vorrebbe centrocampisti di gamba e fisicità. Ecco che, dunque, spunta il nome che potrebbe fare al caso giusto.

Anguissa idea per il Milan: contatti con gli agenti

Il primo Milan targato Amorim ha ruotato moltissimo tra centrocampo e trequarti: Modric, Rabiot, Loftus-Cheek, Musah, Jashari. Sono tantissimi per due posti nel 3-4-2-1 (o sulla trequarti), ma il mister non ha davvero trovato il suo fedelissimo. Questa figura, però, potrebbe arrivare dall’esterno e chiamarsi Frank Zambo Anguissa. Infatti, come svelato dal giornalista Ekrem Konur, i rossoneri si sono informati tramite l’entourage della situazione del centrocampista camerunense a parametro zero qualora decidesse di non rinnovare il contratto con il Napoli, in scadenza a giugno.

Un reparto inadatto

L’acquisto di Anguissa servirebbe a sopperire alle carenze e alle insoddisfazioni dell’allenatore a centrocampo. Infatti, Amorim ha schierato prevalentemente Modric e Rabiot nella linea a 4 (alternando molto anche Musah e Jashari), ma la collocazione tattica non è l’ideale per un regista e per una mezzala di spinta. Il camerunense, invece, farebbe da equilibratore perfetto e vero e proprio riferimento muscolare a centrocampo: un po’ come lo statunitense, giocatore rimasto proprio su pressioni del tecnico portoghese.