Calciomercato del Milan

Milan, il centrocampista arriva dalla Serie A? Si valuta Anguissa!

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Milan, il centrocampista arriva dalla Serie A? Si valuta Anguissa!
Il Milan si informa per Anguissa a parametro zero
Idea Anguissa a zero per il Milan

Il reparto di centrocampo del Milan non convince del tutto Ruben Amorim: tante rotazioni e mancanza di giocatori davvero centrali nelle idee dell’allenatore portoghese, che vorrebbe centrocampisti di gamba e fisicità. Ecco che, dunque, spunta il nome che potrebbe fare al caso giusto.

Anguissa idea per il Milan: contatti con gli agenti

Il primo Milan targato Amorim ha ruotato moltissimo tra centrocampo e trequarti: Modric, Rabiot, Loftus-Cheek, Musah, Jashari. Sono tantissimi per due posti nel 3-4-2-1 (o sulla trequarti), ma il mister non ha davvero trovato il suo fedelissimo. Questa figura, però, potrebbe arrivare dall’esterno e chiamarsi Frank Zambo Anguissa. Infatti, come svelato dal giornalista Ekrem Konur, i rossoneri si sono informati tramite l’entourage della situazione del centrocampista camerunense a parametro zero qualora decidesse di non rinnovare il contratto con il Napoli, in scadenza a giugno.

Un reparto inadatto

L’acquisto di Anguissa servirebbe a sopperire alle carenze e alle insoddisfazioni dell’allenatore a centrocampo. Infatti, Amorim ha schierato prevalentemente Modric e Rabiot nella linea a 4 (alternando molto anche Musah e Jashari), ma la collocazione tattica non è l’ideale per un regista e per una mezzala di spinta. Il camerunense, invece, farebbe da equilibratore perfetto e vero e proprio riferimento muscolare a centrocampo: un po’ come lo statunitense, giocatore rimasto proprio su pressioni del tecnico portoghese.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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