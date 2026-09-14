Amorim cambia tutto: Pulisic e Moreira dall’inizio contro il Benfica

Amorim prepara il Milan per l’Europa League con una formazione inedita. Mercoledì contro il Benfica arriveranno i primi cambiamenti tattici rispetto alla gara della Lazio. Secondo la Gazzetta dello Sport, il tecnico portoghese ha deciso di puntare su Moreira come titolare sulla fascia sinistra, relegando Pervis Estupiñán in panchina dopo una prestazione disastrosa all’Olimpico. Sulla trequarti invece spazio a Christian Pulisic, che a Roma ha lasciato subito il segno con l’assist per la rete di Moreira nei suoi primi minuti stagionali.

Pulisic e Moreira: la coppia offensiva che convince Amorim

La scelta di schierare Pulisic in Europa League non è casuale. L’americano ha dimostrato di possedere quella qualità tecnica che il Milan cerca sulla trequarti, quella capacità di connessione tra le linee che nel primo tempo contro la Lazio era mancata. Amorim ha visto in quarantacinque minuti cosa possa offrire l’ex Chelsea e ha deciso di concedergli fiducia subito, accanto a Moreira che rappresenta il vero colpo di questa prima fase di stagione.

La coppia non è ancora rodata, ma entrambi hanno il vizio del gol. Moreira ha già sorpreso positivamente, mentre Pulisic arriva da esperienze europee importanti. La sfida al Benfica sarà il primo test serio per questa nuova combinazione offensiva del Milan.

Estupiñán out: il prezzo della partita di Roma

Cosa significa escludere Estupiñán dopo una sola gara? Significa che Amorim non ha tollerato l’atteggiamento difensivo dell’esterno colombiano all’Olimpico e preferisce affidarsi a Moreira, che garantisce più soluzioni in fase offensiva e una migliore copertura della fascia. Non è una scelta definitiva, ma un segnale chiaro: il Milan ha bisogno di esterni più equilibrati.

Estupiñán avrà occasioni per riscattarsi nelle prossime settimane. La panchina di mercoledì non è una condanna, bensì l’occasione per riflettere e tornare con una mentalità diversa. Nel calcio moderno, soprattutto quando si affronta l’Europa, il margine d’errore è minimo. Amorim lo ha capito subito.

San Siro e il debutto europeo: cosa aspettarsi

Il Milan di Amorim affronta il Benfica con una formazione ancora in costruzione, ma con due elementi che hanno già dimostrato di poter fare la differenza. Pulisic rappresenta quella freccia in più sulla trequarti che il calcio europeo richiede. Moreira, dopo la doppietta, ha acquistato consapevolezza e personalità. Insieme dovranno gestire il palleggio e creare occasioni contro una squadra che non regala nulla.

L’esordio di Europa League dirà molto sul percorso del Milan di Amorim. Se Pulisic e Moreira riusciranno a mantenere gli stessi standard visti contro la Lazio, il calciomercato estivo avrà finalmente consegnato al tecnico gli strumenti giusti. Mercoledì sera, San Siro avrà le risposte che attende da questa stagione appena iniziata.