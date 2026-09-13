Moreira si è preso il Milan: come può cambiare le strategie di Amorim

Diego Moreira entra dalla panchina e trasforma il Milan con una doppietta in due minuti. La rimonta da 0-2 contro la Lazio all’Olimpico apre scenari nuovi nelle scelte offensive di Amorim.

Moreira e l’impatto decisivo: doppietta che cambia la partita

Il primo tempo del Milan all’Olimpico è un disastr. oLa Lazio lo punisce subito: doppio svantaggio a metà gara, squadra completamente assente in fase difensiva, gioco bloccato. Poi arriva l’intervallo e il cambio di strategia. Tre sostituzioni simultanee: dentro Pulisic, Musah e Moreira. L’ex Strasburgo non è una scelta casuale, ma la conseguenza diretta di un bisogno tattico preciso.

Al 65′ Moreira raccoglie il cross di Pulisic e conclude con precisione. Due minuti dopo arriva il raddoppio, questa volta su assist di Rabiot. Due reti in 120 secondi che ribaltano completamente la partita e trascinano il Milan dal baratro al pareggio. Non è solo questione di numeri: è la dimostrazione che la profondità della rosa funziona quando Amorim sa come utilizzarla.

Amorim e le gerarchie in costruzione: Moreira si inserisce nel dibattito

Amorim non ha nascosto le criticità dopo il 2-2. Ha sottolineato come il Milan abbia disputato due partite completamente diverse, rifiutando di considerare il risultato come un punto positivo senza asterischi. Il tecnico sa che regalare un intero tempo agli avversari non è tollerabile in un campionato competitivo, e la rimonta non cancella questo errore tattico iniziale.

Eppure la serata romana contiene un insegnamento importante: quando il Milan cambia dinamica attraverso i cambi, la reazione è immediata e concreta. Pulisic ha fornito l’assist per il primo gol, Musah ha aumentato il pressing e il controllo del centrocampo, Moreira ha concretizzato il lavoro offensivo con due conclusioni letali, dimostrando di possedere quella qualità negli ultimi metri che è mancata al Milan nella prima frazione. In una squadra che ancora deve costruire delle gerarchie precise in molti ruoli, la sua candidatura sale fortissima, con le sue doti da jolly che sono un ulteriore assist.

Continuità nei novanta minuti: il vero obiettivo di Amorim

La doppietta di Moreira sarà difficile da ignorare nelle prossime convocazioni. Il giocatore ha trasformato una trasferta disastrosa in un’opportunità di riscatto collettivo, e questo tipo di impatto non passa inosservato nemmeno a un tecnico esigente come Amorim. Tuttavia, la sfida reale per il Milan non è costruire rimonte, ma evitare di crearle.

Il prossimo Milan di Amorim deve trovare continuità nell’arco dei novanta minuti, non solo negli ultimi trenta. La profondità della rosa può diventare un’arma decisiva, ma solo se il primo tempo non diventa una prova di resistenza e il secondo tempo una lotta per la sopravvivenza. Moreira ha dimostrato di poter essere una delle principali risorse per il Milan e adesso vorrà anche lui avere continuità anche dall’inizio.