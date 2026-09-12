Lazio-Milan, Amorim non ci sta: “A casa con un punto, ma si doveva fare meglio”, poi sulla squadra

Finisce 2-2 la sfida allo Stadio Olimpico tra Lazio e Milan, con i rossoneri che reagiscono nel secondo tempo recuperando una partita che si stava mettendo malissimo. Gli ingressi dalla panchina hanno sicuramente fatto la differenza. Moreira, soprattutto, realizzando due gol, uno su assist di Pulisic e l’altro di Rabiot. I rossoneri portano a casa il secondo pareggio di fila dopo la trasferta di Torino contro la Juventus. A parlare del match è stato Amorim ai microfoni di DAZN.

Le parole di Amorim sulla partita

Al termine del match, ai microfoni di DAZN, Ruben Amorim ha parlato della partita. Primo tempo sottotono e senza energie, il secondo più dominante. Le parole di Mario Gila trovano d’accordo il tecnico:

“Ho sentito Gila, sono molto felice di come ha capito la partita. Nel primo tempo non eravamo lì, l’energia non era lì, abbiamo perso troppi possessi e sbagliato troppi passaggi semplici. Per loro era facile, ma nel secondo tempo è stato opposto. Abbiamo controllato la gara, siamo stati più veloci. Portiamo a casa un punto, ma dovevamo fare molto meglio”, ha detto Amorim.

Sulla squadra

Il tecnico ha lasciato anche pensieri in merito alle prestazioni di alcuni calciatori rossoneri, uno tra tutti Moreira, autore di una splendida doppietta che ha evitato la prima sconfitta in campionato e su Ramos, autore di una prova non convincente:

“L’idea di metterlo era per avere un giocatore offensivo per ribaltarla. Lui è di piede sinistro e apre di più il campo quando gioca sulla sinistra e cambia i tipi di cross che fa Chukwueze dall’altro lato, che viene più verso l’interno. Ramos? Penso che dobbiamo portare più giocatori vicino all’area di rigore, spendiamo molto tempo con la palla ma poco vicino l’area di rigore. Devi mettere molti cross, altrimenti per l’attaccante è difficile. Ci vuole un lavoro diverso dei trequartisti, Ramos sicuramente migliorerà durante la stagione”

Amorim dopo Lazio-Milan.

Sul modo di giocare con Modric

Nell’ultima conferenza stampa, Amorim ha spiegato che ci sono due versioni in questo Milan: una squadra in pressing senza Modric e una che gestisce, con il croato in campo. E proprio sull’ex Real Madrid, il tecnico è uscito allo scoperto: