Amorim conferma il Milan che funziona: Pulisic decisivo, Modric e Rabiot in cabina di regia

Ruben Amorim ha trovato i fondamenti tattici e gli uomini giusti per costruire il Milan del futuro dopo il 3-0 al Lecce che riporta serenità in casa rossonera.

Pulisic: il Milan con e senza l’americano sono due squadre diverse

Pulisic ha consegnato ad Amorim una certezza che la rosa rossonera non può più ignorare. La prima da titolare dello statunitense ha rivelato l’abisso che separa il Milan con il numero 11 dal Milan senza di lui.

Nel primo gol, Pulisic attacca la profondità con il timing perfetto, riceve il lancio di Pavlovic e con uno stop magnifico anticipa Falcone in uscita. Nessun altro trequartista della rosa, da Loftus-Cheek a Saelemaekers, da Hutchinson a Cisse, possiede quella capacità di inserimento in profondità e quella imprevedibilità garantita da Capitan America.

Il dato realizzativo amplifica il quadro. Sebbene Pulisic non segnasse con il Milan da 266 giorni, a livello di efficienza offensiva resta diversi gradini sopra ai compagni di ruolo. Nel gol del 2-0 di Rabiot ha dimostrato anche la versatilità tattica: spacca la difesa con un tocco di prima che scatena la corsa del francese. Amorim avrà difficilmente margini per rinunciare all’americano nel turnover futuro, almeno finché le gerarchie offensive non cambieranno radicalmente.

Modric e Rabiot: l’asse che non si tocca più

In mediana Amorim ha trovato la coppia che non si discute più. Modric, quando si domina una gara, rappresenta un valore aggiunto inestimabile e al suo fianco Rabiot non ha rivali. Il francese è tornato in mediana dopo gli esperimenti sulla trequarti e ha subito segnato il primo gol stagionale a San Siro.

Moreira resta invece un’arma fenomenale, ma ancora a partita in corso. Durante le tre settimane di sosta il tecnico avrà tempo per decidere se inserirlo stabilmente nella rotazione mediana o mantenerlo come cambio risolutore. La coppia Modric-Rabiot ha però già ottenuto il certificato di insostituibilità quando il Milan deve controllare il ritmo della partita e costruire dal basso con qualità e sicurezza. Sul calciomercato Milan questi sono i pilastri da cui non si scappa.

La sosta internazionale arriva al momento giusto per Amorim. Ha tempo per consolidare le certezze emerse a Lecce e trasformarle in una fisionomia tattica definita. Pulisic sulla trequarti, Modric e Rabiot in mediana, difesa flessibile con passaggio a 4: il Milan ha finalmente una struttura su cui costruire.