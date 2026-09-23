Pulisic e il Milan, ripartono i lavori per il rinnovo: accelerata in arrivo!

Pulisic torna decisivo e il Milan accelera sul rinnovo: l’obiettivo è chiudere entro dicembre per evitare sorprese nel mercato invernale.

Pulisic: il Milan vuole blindarlo fino al 2031

Come rivela il Corriere dello Sport, il club rossonero intende rinnovare il contratto entro il mese di dicembre. Attualmente l’americano ha un accordo che scade nel 2027 con opzione unilaterale di prolungamento per un anno, ma la dirigenza ha scelto di anticipare i tempi e eliminarsi il rischio di incomprensioni. L’idea è estendere il vincolo fino al 2031, portando contestualmente lo stipendio almeno a 5 milioni con bonus significativi.

La scelta di blindare il giocatore prima della finestra di mercato risponde a una logica precisa. Il Milan sa che con il recupero di forma di Pulisic sulla trequarti avrà meno pressione nel cercire alternative costose. Amorim ha capito che sulla linea dei trequartisti è difficile fare a meno dell’americano: difficilmente lo si vedrà in panchina nei prossimi mesi.

Il 2026 difficile di Pulisic e la rinascita con Amorim

Il 2026 è stato uno degli anni più complicati della carriera di Pulisic. Dopo il gol del 28 dicembre 2025, niente fino a domenica: nove mesi senza reti. Nel mezzo un Mondiale in casa non esaltante, un infortunio che lo ha tenuto fuori tutta l’estate. Amorim lo ha messo in panchina per tre gare, poi dall’intervallo della sfida con la Lazio non ha potuto farne a meno. Da quel momento il giocatore ha iniziato a tornare quello di un tempo, quello che il Milan aveva pagato per avere a disposizione.

Il rinnovo serve a consolidare questo recupero e a segnalare al mercato che Pulisic non è in discussione. Fra gennaio e febbraio potrebbero arrivare offerte, ma, firmando il prolungamento, il Milan chiuderebbe la porta alle pretendenti. Il Milan punta a chiudere il rinnovo di Pulisic entro la fine di dicembre, stabilizzando definitivamente l’americano fra le stelle di questa squadra.