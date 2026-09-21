Amorim deve trovare equilibrio tra pressing e solidità difensiva: il pensiero di Adani

Amorim al Milan affronta una sfida tattica cruciale: il suo calcio offensivo necessita di equilibrio difensivo per evitare confusione in campo. Secondo Lele Adani, intervenuto a ‘La Domenica Sportiva’ su ‘Rai 2’ dopo Milan-Lecce, l’allenatore portoghese ha costruito la sua carriera sul concetto di dominare il possesso, ma in Serie A questo principio isolato genera vulnerabilità.

Amorim: il paradosso del dominio senza equilibrio

Adani ha riconosciuto le caratteristiche positive della squadra rossonera. Il 3-4-2-1 congeniale all’allenatore offre possibilità tattiche reali per esprimere un calcio continuo e migliore. Tuttavia, il vero problema risiede altrove: quando cerchi di dominare il gioco, non puoi mai perdere solidità nella fase di non possesso. Questa dicotomia tra offensiva e difesa non è una scelta, ma una necessità strutturale nel calcio italiano.

“Il Milan è una squadra che deve esprimersi meglio. L’allenatore deve giustamente meritarsi il tempo che un professionista serio che lavora deve avere, ma è chiaro che questo tempo va conquistato con i risultati. Tuttavia, quando cerchi di dominare non devi mai perdere un determinato equilibrio”.

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La rosa del Milan ha le caratteristiche giuste

Secondo Adani, il Milan possiede la rosa adatta per questo tipo di gioco. Il fatto che non giochi la Champions League questa stagione rappresenta un vantaggio relativo: consente di costruire senza le pressioni europee che avrebbero richiesto ben altro tipo di mercato. Questo tempo, tuttavia, deve essere conquistato con i risultati, non concesso per principio.

Amorim merita il tempo che un professionista deve avere, ma quel tempo deve essere guadagnato sul campo. Il Milan è una squadra che deve esprimersi meglio e la responsabilità ricade sulla capacità dell’allenatore di bilanciare il suo sistema tattico con la realtà della Serie A. Le parole di Amorim dopo Milan-Lecce confermano questa consapevolezza.