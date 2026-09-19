Amorim difende il Milan: “Niente gol nei primi tempi? Solo un caso. Siamo in costruzione”

Ruben Amorim ha parlato in conferenza stampa oggi per presentare la gara contro il Lecce e raccontare il momento difficile del suo Milan. L’allenatore ha voluto calmare le acque: tornare alla vittoria sarà la priorità, ma bisogna avere pazienza per una squadra ancora in costruzione.

Amorim: “Vogliamo la vittoria. Senza gol nei primi tempi? Un caso”

Intervenuto in conferenza stampa, Amorim ha chiarito subito la delusione per i recenti risultati e la voglia di tornare alla vittoria nella gara contro il Lecce:

“Quando perdi non sei la stessa persona: se è così allora c’è qualcosa che non va. Non possiamo cambiare il passato ma la prossima partita sì. Parlo con la squadra sempre, non solo quando si perde: ci sono tante cose da migliorare”.

L’allenatore ha detto la sua anche in merito ad uno dei grandi problemi espressi dal Milan in queste prime gare, cioè l’assenza di gol nei primi tempi:

“Credo che sia solo un caso: contro il Torino stavamo bene, contro il Venezia abbiamo avuto due occasioni chiare con Ramos. È un caso, nei primi 45 minuti le squadre sono molto organizzate e attente. Poi possiamo cambiare l’inerzia della partita con i cambi”.

Milan, cosa manca per tornare al top

Il mister rossonero ha spiegato le sue scelte di formazione contro il Benfica, che tanto hanno fatto discutere:

“Avevamo bisogno di fare rotazioni. Non abbiamo perso per i giocatori che erano in campo nel primo tempo: abbiamo avuto molte più occasioni, più possesso, più tocchi nell’area avversaria. Il Benfica ha fatto gol con le occasioni che si è creato: è una questione di prestazione collettiva e non di singoli”.

Amorim ha spiegato meglio cosa manca per vedere davvero il suo Milan: