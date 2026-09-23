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Amorim e il futuro al Milan: i numeri smentiscono il panico dei primi giorni

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Amorim e il futuro al Milan: i numeri smentiscono il panico dei primi giorni
Amorim osserva la partita dalla panchina durante Milan-Lecce
Amorim in panchina durante una partita di Serie A, seduto sul seggiolino verde dello stadio con espressione concentrata

Ruben Amorim al Milan raccoglie 11 punti dopo cinque giornate di Serie A, un bilancio che lo colloca perfettamente in linea con i migliori avvii rossoneri degli ultimi anni.

Amorim e i precedenti: il paragone con le altre stagioni

I dati statistici forniti da Sofascore smentiscono categoricamente chi ha gridato già al fallimento dopo il primo mese. Il portoghese ha iniziato esattamente come avevano fatto i suoi predecessori nelle stagioni precedenti. Due punti di ritardo dalla vetta della classifica e una squadra che comincia lentamente a mostrare il suo nuovo volto tattico.

Ciò che rende ancora più significativo questo avvio è il contesto in cui Amorim opera. Non eredita una squadra già rodata, ma la ricostruisce da zero secondo una filosofia calcistica completamente opposta a quella del suo predecessore. È il suo debutto assoluto in Serie A, un campionato che non conosce, eppure i punti arrivano con la stessa regolarità di chi ha già esperienza italiana. Questo dato merita attenzione perché dimostra come la transizione sia gestita senza traumi evidenti.

Le sentenze affrettate: perché il primo passo falso non cambia il progetto

Nel calcio moderno il primo momento di difficoltà genera immediatamente richieste di esonero e proclami di fallimento. É accaduto dopo il 2-0 subito dal Benfica in Europa League, quando parte dell’ambiente rossonero iniziò a dubitare delle scelte tecniche. Questa mentalità rappresenta un errore strategico: sparare sentenze dopo cinque partite significa ignorare completamente come funziona l’ambientamento di un allenatore nuovo.

Gerry Cardinale ha confermato personalmente la fiducia in Amorim dopo il 3-0 contro il Lecce, un segnale che la proprietà non intende piegarsi alle onde emotive del momento. Un nuovo progetto richiede stabilità e pazienza, non continui strappi che destabilizzano l’ambiente e alimentano dubbi nei tifosi ancora incerti.

Cosa serve realmente al Milan in questa fase? Continuità nelle scelte e consapevolezza che undici punti dopo cinque giornate rappresentano un punto di partenza solido, non un problema. Amorim sta dimostrando il suo calcio pian piano, senza fretta, e i numeri ufficiali confermano che la strada intrapresa non è sbagliata. Il Milan di Amorim rimane a soli due punti dalla vetta: questo è l’unico dato che conta in questa fase della stagione.

Redazione SpaziMilan
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