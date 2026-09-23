Amorim e il futuro al Milan: i numeri smentiscono il panico dei primi giorni

Ruben Amorim al Milan raccoglie 11 punti dopo cinque giornate di Serie A, un bilancio che lo colloca perfettamente in linea con i migliori avvii rossoneri degli ultimi anni.

Amorim e i precedenti: il paragone con le altre stagioni

I dati statistici forniti da Sofascore smentiscono categoricamente chi ha gridato già al fallimento dopo il primo mese. Il portoghese ha iniziato esattamente come avevano fatto i suoi predecessori nelle stagioni precedenti. Due punti di ritardo dalla vetta della classifica e una squadra che comincia lentamente a mostrare il suo nuovo volto tattico.

Ciò che rende ancora più significativo questo avvio è il contesto in cui Amorim opera. Non eredita una squadra già rodata, ma la ricostruisce da zero secondo una filosofia calcistica completamente opposta a quella del suo predecessore. È il suo debutto assoluto in Serie A, un campionato che non conosce, eppure i punti arrivano con la stessa regolarità di chi ha già esperienza italiana. Questo dato merita attenzione perché dimostra come la transizione sia gestita senza traumi evidenti.

Le sentenze affrettate: perché il primo passo falso non cambia il progetto

Nel calcio moderno il primo momento di difficoltà genera immediatamente richieste di esonero e proclami di fallimento. É accaduto dopo il 2-0 subito dal Benfica in Europa League, quando parte dell’ambiente rossonero iniziò a dubitare delle scelte tecniche. Questa mentalità rappresenta un errore strategico: sparare sentenze dopo cinque partite significa ignorare completamente come funziona l’ambientamento di un allenatore nuovo.

Gerry Cardinale ha confermato personalmente la fiducia in Amorim dopo il 3-0 contro il Lecce, un segnale che la proprietà non intende piegarsi alle onde emotive del momento. Un nuovo progetto richiede stabilità e pazienza, non continui strappi che destabilizzano l’ambiente e alimentano dubbi nei tifosi ancora incerti.

Cosa serve realmente al Milan in questa fase? Continuità nelle scelte e consapevolezza che undici punti dopo cinque giornate rappresentano un punto di partenza solido, non un problema. Amorim sta dimostrando il suo calcio pian piano, senza fretta, e i numeri ufficiali confermano che la strada intrapresa non è sbagliata. Il Milan di Amorim rimane a soli due punti dalla vetta: questo è l’unico dato che conta in questa fase della stagione.