Amorim e il primo esame juventino: la probabile formazione del Milan

Ruben Amorim affronta il primo big match della stagione con il Milan contro la Juventus di Spalletti, dopo due vittorie consecutive in campionato.

Amorim sceglie l’undici: ballottaggi e una rosa ancora incompleta

L’allenatore del Milan ha definito la formazione per la sfida all’Allianz Stadium di domenica 6 settembre alle 20:45. I ballottaggi principali riguardano due posizioni chiave: sulla fascia sinistra Bartesaghi e Estupinan si contendono il posto con il primo favorito, mentre a centrocampo Musah parte avanti su Jashari. La scelta di Amorim fotografa una squadra ancora in costruzione, con il nuovo allenatore che sta ancora cercando la configurazione migliore per la sua squadra.

Il Milan arriva a questo appuntamento dopo due successi consecutivi in campionato, ma la partita contro la Juventus rappresenta un salto di qualità competitivo. Spalletti, dall’altra parte, gestisce una squadra rifondata e altrettanto in fase di assestamento tattico. Lo scontro diretto assume dunque il carattere di verifica reciproca, non solo di tre punti in palio. Per i rossoneri è il primo vero test della stagione, quello che separa le vittorie facili dai risultati che contano.

Una rosa incompleta alla prova dello Stadium

La disponibilità di Amorim comprende elementi di qualità ma rivela anche i limiti di una campagna acquisti discussa. In panchina siedono giocatori come Pulisic, Loftus-Cheek e Hutchinson, alternative significative ma che segnalano come la squadra titolare non sia ancora blindata.

Quale margine di manovra ha Amorim contro una Juventus di Spalletti? Limitato. Non può permettersi esperimenti tattici né rotazioni significative senza rischiare di esporre difetti evidenti. La sfida richiede una prestazione matura, senza il supporto che avrebbe potuto dare un colpo di mercato last-minute.

Il Milan si presenta a Torino con il compito di dimostrare che le due vittorie iniziali non sono frutto di circostanze favorevoli, ma espressione di un progetto credibile. Amorim non ha il lusso di sbagliare: ogni scelta di formazione sarà scrutinata, ogni cambio interpretato come reazione a una difficoltà. La prossima settimana il calciomercato chiuderà definitivamente, e quella formazione all’Allianz Stadium rappresenterà l’ultima possibilità per il Milan di aggiustare il tiro prima di affrontare le prossime sfide senza ulteriori rinforzi.