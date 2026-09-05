Amorim in conferenza stampa suona la carica: “Juventus? Sono e siamo pronti!”, poi su Spalletti…

Ruben Amorim affronta la Juventus domani sera all’Allianz Stadium senza il peso psicologico dei big match. L’allenatore del Milan ha smontato la narrazione della partita decisiva.

Amorim e il primo vero esame italiano: nessuna differenza tattica

Nella conferenza stampa di vigilia, il tecnico portoghese ha chiarito la sua posizione con nettezza:

“Penso che dipende dalla pressione che ti metti addosso. Bisogna vincere ogni partita, quindi non penso che i big match siano più importanti di altri. Sarà un buon test per capire se siamo migliorati rispetto alla scorsa settimana“, ha dichiarato Amorim.

Questa visione contrasta con il tradizionale approccio italiano, dove le sfide contro i grandi club richiedono preparazione differenziata. Amorim invece considera Juventus-Milan un test di continuità rispetto alla settimana precedente, non un bivio stagionale.

Amorim pronto, la squadra pronta: il primo vero metro di misura

L’entusiasmo di Amorim è dichiarato, non performativo. Ha affermato:

“Sono entusiasta, penso che la mia squadra sia pronta. Io sono pronto. Sarà un normale giorno di lavoro per me”.

Questa freddezza nasconde una strategia precisa: livellare mentalmente la Juventus ad ogni altra sfida, eliminando il fattore ansia che spesso paralizza le squadre italiane nei big match. Il Milan ha visto aumentare la pressione durante la pre season senza ottenere vittorie, dunque il carico psicologico esiste già indipendentemente dall’avversario.

Qual è il vero metro di valutazione? La crescita rispetto ai sette giorni precedenti. Amorim ha esplicitamente cercato indicatori concreti: affrontare una grande squadra in trasferta, contro un allenatore di spessore, consente di misurare i progressi reali della rosa. Non si tratta di una partita simbolica, bensì di un test tecnico-tattico.

Domani sera il Milan scoprirà se la visione di Amorim corrisponde alla realtà dei fatti. Se i rossoneri vinceranno all’Allianz Stadium, la lezione sulla “normalità” dei big match avrà fondamento. Se perderanno, il Milan dovrà comunque proseguire senza drammatizzare, perché il tecnico ha già stabilito che non esiste differenza tra questa sfida e le altre. La pressione, in fondo, dipende solo da quello che decidi di metterti addosso.

Amorim in conferenza stampa prima di Juventus-Milan

Il pensiero su Spalletti

Non è mancato nemmeno un pensiero per Luciano Spalletti, allenatore della Juventus. Amorim ha voluto omaggiarlo per il suo modo di far giocare le squadra e l’intelligenza tattica:

“Spalletti non ha bisogno di introduzioni: è intelligente, ha grandi qualità, conosce la lega. Mi piace il modo in cui fa giocare la sua squadra. Sarà una partita dura. Non ho mai battuto la Juventus da allenatore, ma da giocatore sì. Sarò pronto a farlo per la prima volta da allenatore”

Le parole del tecnico del Milan suonano la carica per i tifosi rossoneri, che ora si aspettano una grande prova in uno stadio molto difficile. La stagione è lunga, ma una sfida del genere può sempre dire la propria.