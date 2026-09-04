Gabbia out per la Juventus: Amorim non rischia, più vicino il ritorno di Tomori

Matteo Gabbia rimane out per Juventus-Milan a causa del problema alla caviglia che lo condiziona in questi giorni. Il difensore continua ad essere sotto osservazione dello staff medico rossonero.

Gabbia: il problema alla caviglia blocca il recupero

La caviglia ha costretto il centrale a svolgere lavoro personalizzato lontano dal gruppo. Nonostante le terapie quotidiane, Gabbia non ha ancora ricevuto il via libera per allenarsi normalmente. Amorim non vuole rischiare e, secondo ‘Sky Sport’, non partirà per Torino. La sfida contro la Juventus è troppo importante ma non vuole correre pericoli.

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Tomori torna disponibile: la mossa di Amorim

Fikayo Tomori rappresenta la carta vincente in questa situazione. Il difensore inglese è stato reintegrato in rosa dopo il periodo di esclusione e ha ripreso a lavorare con il gruppo negli ultimi giorni. La sua disponibilità cambia gli equilibri della difesa rossonera in vista della trasferta piemontese. Amorim ha quindi una soluzione affidabile.

Il ritorno di Tomori non è marginale per le dinamiche tattiche. Un difensore con esperienza internazionale torna a disposizione proprio quando il Milan affronta uno dei test più difficili della stagione. Amorim potrà scegliere con maggiore libertà come costruire il blocco arretrato domenica sera.