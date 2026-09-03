Milan, le novità per la Juventus: Tomori convocabile, Pulisic ancora cautela

Fikayo Tomori torna nel progetto Milan dopo il mancato trasferimento al Fulham. Amorim lo ha reintegrato e oggi l’inglese si allena regolarmente a Milanello, in vista del big match contro la Juventus.

Tomori: la reintegrazione e il ruolo nel match di domenica

La scelta di Amorim di riportare il difensore in rosa rappresenta una decisione tattica concreta. Tomori era stato escluso dalla lista Serie A prima del mancato passaggio all’estero, ma il tecnico portoghese ha invertito rotta subito dopo. L’infortunio di Matteo Gabbia apre uno spiraglio importante: la convocazione per la Juventus non è più una ipotesi, ma una possibilità reale che dipenderà dalle condizioni del centrale italiano nei prossimi giorni.

La sua reintegrazione nelle liste di Serie A ed Europa consente ad Amorim di contare su un elemento con pedigree internazionale, indipendentemente dalle scelte di formazione iniziale.

Pulisic: il rientro programmato tra precauzione e opportunità

Christian Pulisic sarà disponibile per il match di domenica 6 settembre, ma difficilmente partirà titolare. L’americano rimane in panchina per scelta gestionale, non per indisponibilità fisica. Dopo lo stop ai Mondiali e le prime due giornate trascorse in tribuna, Amorim preferisce un ingresso a gara in corso, con una possibile staffetta con Cissé.

Questa gestione conservativa non è casuale: la Juventus rappresenta il contesto giusto per testare il suo stato di forma, ma non come elemento fondamentale dell’undici iniziale. L’alternanza con il giovane elemento consente ad Amorim di mantenere freschezza tattica e di valutare il rendimento di Pulisic senza rischiare una ricaduta.