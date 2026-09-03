Tomori torna ad allenarsi: Romano e Moretto ricostruiscono il suo futuro

Fikayo Tomori torna a disposizione del Milan dopo settimane di incertezza. La stretta di mano con Amorim e i sorrisi a Milanello segnano la chiusura di una vicenda che ha caratterizzato tutto il calciomercato estivo rossonero. Il difensore era stato in uscita, ma da questa mattina in allenamento, il clima tra il giocatore e il club è tornato sereno. Tuttavia, il futuro sembra ancora lontano

Tomori torna ad allenarsi: cosa è successo in campo

Come ricostruito da Fabrizio Romano, Fikayo Tomori è tornato sul terreno di allenamento rossonero insieme al resto dei compagni. Segnali di distensione tra le parti, soprattutto dopo una significativa stretta di mano con Amorim. Il giornalista ha ricostruito quanto accaduto al rientro nella rosa del Milan per la prima volta. Ecco le sue parole:

“Il giocatore è stato in uscita per tutto il mercato estivo, praticamente da giugno fino all’arrivo di Ruben Amorim in avanti. Questa mattina è arrivata la conferma definitiva di quanto abbiamo raccontato alla fine dell’ultimo giorno di mercato. Abbiamo rivisto Tomori in allenamento: una stretta di mano con Amorim, sorrisi… Insomma, sembra tornato il sereno tra il difensore e il Milan, ma è una diretta conseguenza di questo mercato”.

Il rinnovo sembra lontano: la rivelazione di Moretto

Malgrado il ritorno in squadra, il contratto di Tomori scade nel 2027. Pronosticare un rinnovo dopo tutto quello che è accaduto nelle ultime settimane è praticamente impossibile. Il difensore ha attraversato una fase di forte distacco dal progetto rossonero, una situazione che non si cancella con una stretta di mano per quanto calorosa possa essere.

Questo è quanto rivelato dall’esperto Matteo Moretto, ecco le sue parole: