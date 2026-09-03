Tomori “rispolverato” dal Milan: come si è arrivati al suo reintegro

Fikayo Tomori reintegrato nel Milan dopo l’esclusione degli ultimi giorni di mercato. Come rivela Tuttosport, il difensore inglese tornerà ad allenarsi in gruppo a partire da oggi per preparare la sfida di domenica contro la Juventus.

Tomori: dal rifiuto al reintegro in 48 ore

La piega dei giorni finali del calciomercato estivo ha stravolto completamente il destino di Tomori in maglia rossonera. Escluso dalla rosa perché ritenuto non funzionale al nuovo progetto tecnico, il centrale inglese si è ritrovato fuori rosa. Gerry Cardinale e Ruben Amorim hanno però deciso di invertire rotta. La reintegrazione rappresenta una scelta tattica che modifica gli equilibri difensivi del Milan in vista del big match contro i bianconeri. Amorim avrà quindi a disposizione un difensore di esperienza internazionale proprio quando la difesa rossonera necessita di solidità.

La decisione arriva sorprendentemente dopo settimane di incertezza attorno al futuro dell’ex Atalanta. Durante il calciomercato estivo, Tomori era stato indicato come uno dei candidati alla cessione, ma le trattative non hanno trovato sbocchi concreti. Il cambio di programma negli ultimi giorni ha colto di sorpresa addetti ai lavori e tifosi.

Amorim conta su Tomori per la Juventus

Cosa rappresenta realmente questo reintegro? Una manifestazione di fiducia del nuovo tecnico portoghese, che ha deciso di puntare sulla qualità difensiva di un giocatore che conosce bene il campionato italiano. Tomori potrà già essere convocato per la partita dell’Allianz Stadium, mettendo a disposizione di Amorim un’opzione difensiva solida in una gara che richiede compattezza e concentrazione massima.

La scelta di Cardinale e Amorim comunica un messaggio preciso: il Milan non abbandona i propri giocatori al primo ostacolo. Questa posizione contrasta con le settimane precedenti, quando l’esclusione sembrava definitiva. Ora Tomori si ritrova con l’opportunità di riscattarsi sul campo, dimostrando di meritare la permanenza in organico.

Nel panorama del calciomercato del Milan di questa estate, il reintegro di Tomori rappresenta un’eccezione significativa rispetto alla gestione complessiva della rosa. Mentre altri elementi sono stati ceduti o messi ai margini, il difensore inglese riceve una seconda possibilità concreta. Domenica prossimo, contro la Juventus, il Milan scoprirà se la fiducia riposta in Tomori saprà tradursi in prestazioni concrete sul terreno di gioco, confermando la bontà della decisione di mantenerlo in squadra.