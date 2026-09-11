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Amorim risponde alle critiche dopo la Juventus: “Sono normali, alcuni aspettavano questo momento…”

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Amorim risponde alle critiche dopo la Juventus: “Sono normali, alcuni aspettavano questo momento…”
Ruben Amorim in conferenza stampa
Ruben Amorim durante una conferenza stampa con microfono, in posizione pensierosa, con sponsor Milan sullo sfondo

Ruben Amorim risponde in conferenza stampa alle critiche arrivate dopo il pareggio contro la Juventus. Secondo il tecnico alcune figure attendevano questo passo falso in casa Milan, ma ciò non cambia la voglia e le ambizioni della sua gestione: essere vincenti e dominanti.

Amorin sbotta contro le critiche: le sue parole

Intervenuto nella conferenza stampa di rito per la presentazione al match di domani contro la Lazio, Amorim ha risposto in modo netto alle critiche arrivate negli ultimi giorni nei confronti del suo operato e della squadra:

Le critiche sono normali, non credo che qui me ne arriveranno più di quelle arrivate a Manchester. Bisogna considerare anche la qualità degli avversari e accettare che a volte un mio rivale come Spalletti possa essere più bravo di me. Questo però non cambia le nostre intenzioni. So che è difficile per voi accettare che un allenatore straniero venga qui a dire come bisogna giocare, ma la nostra volontà sarà sempre quella di vincere e dominare le partite. Ho promesso di mettere la squadra sempre al centro del progetto, a volte non sarò in grado di offrire sempre lo stesso spettacolo. Dopo la Juve ho capito cosa dovermi aspettare, ho detto ai giocatori che bisogna essere perfetti. Più di qualcuno non vedeva l’ora che io inciampassi“.

Mi chiamo Paolo Cibelli e collaboro con SpazioMilan dal 2025, dove mi occupo di seguire da vicino il mondo del calcio milanista e della Serie A. Sono un grande appassionato di sport e mi piace raccontare quello che succede dentro e fuori dal campo, dai retroscena dello spogliatoio alle strategie della squadra. Scrivere di calcio per me significa capire i giocatori, ascoltare le storie dei tifosi e provare a restituire ai lettori la passione che si vive sugli spalti e in città. Notizie, analisi tattiche e calciomercato, sono i punti forza del mio lavoro.

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