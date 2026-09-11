Amorim risponde alle critiche dopo la Juventus: “Sono normali, alcuni aspettavano questo momento…”

Ruben Amorim risponde in conferenza stampa alle critiche arrivate dopo il pareggio contro la Juventus. Secondo il tecnico alcune figure attendevano questo passo falso in casa Milan, ma ciò non cambia la voglia e le ambizioni della sua gestione: essere vincenti e dominanti.

Intervenuto nella conferenza stampa di rito per la presentazione al match di domani contro la Lazio, Amorim ha risposto in modo netto alle critiche arrivate negli ultimi giorni nei confronti del suo operato e della squadra:

“Le critiche sono normali, non credo che qui me ne arriveranno più di quelle arrivate a Manchester. Bisogna considerare anche la qualità degli avversari e accettare che a volte un mio rivale come Spalletti possa essere più bravo di me. Questo però non cambia le nostre intenzioni. So che è difficile per voi accettare che un allenatore straniero venga qui a dire come bisogna giocare, ma la nostra volontà sarà sempre quella di vincere e dominare le partite. Ho promesso di mettere la squadra sempre al centro del progetto, a volte non sarò in grado di offrire sempre lo stesso spettacolo. Dopo la Juve ho capito cosa dovermi aspettare, ho detto ai giocatori che bisogna essere perfetti. Più di qualcuno non vedeva l’ora che io inciampassi“.