Amorim rivoluziona il Milan per Benfica, turnover massimo in Europa: tutti i cambi previsti

Ruben Amorim stravolge gli equilibri rossoneri per la sfida europea. Contro il Benfica arrivano almeno cinque cambi rispetto all’ultima formazione.

Il turnover di Amorim: rivoluzione totale in difesa e centrocampo

La rotazione non è più una possibilità, ma una scelta obbligata. Come rivela Sky Sport, l’allenatore portoghese ha deciso di rilanciare diversi elementi della rosa in una partita che promette di essere ben più complicata di quanto il calendario suggerisca. Maignan rimane tra i pali, mentre la linea difensiva subisce cambiamenti significativi: De Winter e Pavlovic confermati, ma Terracciano entra sulla destra al posto di Gila, che avrà così il meritato riposo.

Il centrocampo si trasforma radicalmente. Chukwueze è l’unico confermato dal weekend, mentre Musah sostituisce Modric, Jashari rileva Rabiot e Bartesaghi riceve finalmente la fiducia di partire dal primo minuto. Una scelta che rivela la volontà di Amorim di verificare la tenuta tattica della squadra anche con interpreti diversi, senza però compromettere completamente l’assetto.

Hutchinson titolare: la scommessa offensiva di Amorim

In attacco la rivoluzione è ancora più marcata. Hutchinson esordisce dal primo minuto, affiancato da Cisse, mentre Ramos guida l’attacco. È una decisione che comporta rischi evidenti contro una squadra del calibro del Benfica, ma rivela anche la fiducia di Amorim nei giovani della rosa. Questa non è una gestione prudente della coppa: è un’affermazione di principio sul ruolo della profondità in rosa.

Perché tanti cambi in una partita così importante? Le occasioni di riposo sono scarse in questa stagione, e il tecnico rossonero ha calcolato che Benfica rappresenta un’opportunità per testare soluzioni alternative mantenendo comunque competitività. Non è una rinuncia anticipata, ma un’esigenza gestionale trasformata in opportunità.

Il rischio è concreto. Una squadra rimaneggiata perde automatismi e coesione, elementi che il Benfica non tarderà a sfruttare. Tuttavia, il Milan ha dimostrato più volte di saper vincere anche con formazioni inedite, e la qualità individuale dei nuovi interpreti potrebbe rivelarsi sufficiente.

Quello che emerge è un Milan che non rinuncia all’Europa League, ma la affronta con una logica diversa: non difendere il risultato conquistato, bensì costruire alternative credibili per le settimane decisive di campionato.