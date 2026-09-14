Gonçalo Ramos e l’opportunità contro il Benfica: il ‘riscatto’ che il Milan aspetta

Il Milan affronterà il Benfica mercoledì a San Siro nel debutto europeo. L’attaccante portoghese torna contro il club dove ha segnato 41 gol in oltre 100 presenze prima di partire per Parigi.

Ramos-Milan: il peso di un avvio deludente

L’attaccante rossonero ha iniziato la stagione senza lasciare il segno. Nelle prime uscite ha dimostrato grande dedizione tattica nel lavoro senza palla e nella manovra, ma gli è mancata la concretezza in area. Contro la Lazio ha percorso quasi dieci chilometri, eppure non ha creato pericoli reali negli ultimi metri. Questo contrasto tra l’impegno mostrato e i risultati offensivi rappresenta il vero problema, dal momento che il Milan ha investito su Ramos come riferimento offensivo principale.

Amorim continua a utilizzarlo nel ruolo di centravanti, chiedendogli pressione alta e partecipazione alla costruzione. La tattica funziona fino a un punto: senza gol non si vince e Ramos sa bene che il suo valore si misura dentro l’area di rigore. Il portoghese deve trovare spazi, crearsi opportunità, finalizzare. Finora non lo ha fatto con la frequenza attesa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SpazioMilan (@spaziomilan)

Affrontare il passato con il Benfica: occasione o trappola?

Mercoledì sera il contesto cambia radicalmente. Il Benfica non è una squadra qualunque per Ramos: ha vinto la Primeira Liga 2022/23 con lui in rosa, ha rappresentato il palcoscenico della sua crescita dal settore giovanile fino al professionismo. Tornare da avversario aggiunge peso emotivo alla partita. La tentazione di segnare proprio contro il suo ex club è comprensibile, ma è anche un rischio: la ricerca del gol personale può distrarre dalla funzione tattica che Amorim gli chiede.

Tuttavia, una rete contro il Benfica avrebbe un impatto doppio. Dal punto di vista personale rappresenterebbe la riscossa che Ramos cerca dalla prima giornata. Dal punto di vista del Milan, significherebbe il gol che ancora manca al numero 9, il primo vero segnale di adattamento al campionato italiano e ai ritmi della Champions League. Un gol così non sarebbe solo statisticamente importante, ma psicologicamente liberatorio.

Il Milan ha bisogno della versione vera di Ramos

La qualità offensiva del Milan dipende da Ramos. Dalla sua capacità di concludere. Contro avversari di livello internazionale, la pressione tattica e il lavoro di squadra non bastano: servono gol. Il Benfica arriva in Italia come test concreto di questa consapevolezza.

Se Ramos dovesse segnare mercoledì, il Milan avrebbe trovato il suo numero 9. Se dovesse fallire ancora, la domanda sul suo ruolo nella squadra di Amorim diventerebbe inevitabile. Non è una partita come le altre, non per il giocatore e non per il club. Per il calciomercato estivo sono state fatte scelte precise: ora tocca a Ramos trasformare quella fiducia in gol concreti, a partire magari proprio dal Benfica.