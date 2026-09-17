Amorim sotto esame dopo il flop europeo: primi rumors di Conte al Milan

Ruben Amorim affronta il primo vero esame della sua gestione Milan dopo il ko interno col Benfica. La prestazione deludente ha riacceso i riflettori sulla panchina rossonera.

Amorim sulla graticola: il verdetto dopo Benfica

La sconfitta contro il Benfica rappresenta il primo vero campanello d’allarme per il Milan di Amorim. Non si tratta di una débâcle tattica isolata, ma di una prestazione offensiva insufficiente che ha esposto i limiti della costruzione di gioco ancora in fase di rodaggio. Come ha ammesso lo stesso tecnico portoghese nella conferenza stampa post-partita:

“Produciamo troppo poco in avanti e finiamo per scompensarci non appena andiamo sotto”.

Questo non è un dettaglio minore: rivela una squadra ancora fragile mentalmente, incapace di reagire quando il piano tattico iniziale fallisce.

In Serie A il bilancio di Amorim rimane positivo: due vittorie, due pareggi, nessuna sconfitta. Tuttavia, la gara europea ha messo in luce un problema concreto: la capacità offensiva del Milan è ancora largamente insufficiente. Il Benfica ha controllato la partita con facilità, colpendo nei momenti decisivi mentre il Milan produceva pochissimo.

Conte a San Siro: il segnale che non passa inosservato

La presenza di Antonio Conte sugli spalti di San Siro nella stessa sera della sconfitta non è un caso fortuito. L’ex allenatore di Juventus e Napoli era ufficialmente a Milano per aggiornamento professionale, ma la tempistica alimenta inevitabilmente le voci di mercato. L’ombra dell’ex Napoli aleggia su Milanello, anche se al momento mancano contatti diretti tra il club rossonero e il tecnico salentino.

Tuttavia, lo scenario rimane altamente speculativo. Conte rappresenterebbe una panchina appetibile per il prossimo futuro, ma l’idea di un suo arrivo a stagione già iniziata è quasi irrealistica. Un tecnico di questo livello difficilmente potrebbe accettare una squadra già in corsa senza la possibilità di incidere sul mercato invernale secondo le sue necessità tattiche. La situazione va monitorata, ma rappresenta più un’indiscrezione nata dalla curiosità del momento che una minaccia concreta per Amorim.

Il test decisivo: Lecce e il bivio di gennaio

La sfida contro il Lecce diventerà il vero banco di prova per capire se il Milan di Amorim riesce a reagire o se inizia a crollare. Una vittoria convincente avrebbe il potere di sgonfiare definitivamente le voci su una possibile crisi della panchina. Una nuova prestazione sottotono, invece, trasformerebbe le indiscrezioni in questioni concrete da affrontare nel mercato invernale.

Il contratto di Amorim è lungo, ma come accaduto con altri tecnici, la carta non è una garanzia assoluta. Il Milan ha scelto un allenatore innovativo, con una visione tattica precisa, ma ha anche bisogno di risultati immediati. Le prossime settimane definiranno se la scelta rossonera rappresenta un investimento a lungo termine o un errore di valutazione.