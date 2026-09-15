Amorim svela tutto: “Potevo tornare in Portogallo, ma ho scelto il Milan”

Ruben Amorim svelato che un ritorno in Portogallo era una possibilità concreta. L’allenatore del Milan ha confermato in conferenza stampa l’esistenza di contatti con club lusitani, ma ha scelto senza esitazioni la panchina rossonera in estate.

Amorim e il Benfica: la scelta consapevole

Alla vigilia di Milan-Benfica di Europa League, il tecnico rossonero ha affrontato direttamente la questione che circolava in estate negli ambienti portoghesi. “Avevo le idee chiare. C’era la possibilità che tornassi a lavorare in Portogallo, ma ho deciso di no”, ha dichiarato Amorim. La risposta non lascia spazi a interpretazioni: nessun ripensamento, nessuna tentazione di un ritorno nelle sue terre d’origine. “Se avessi ricevuto una chiamata da un club portoghese avrei detto di no”, ha aggiunto con tono reciso.

La dichiarazione assume rilevanza particolare proprio perché arriva alla vigilia della sfida contro il Benfica, squadra che conosce bene. Amorim non ha scelto la strada comoda del ritorno: ha scelto il progetto Milan quando la chiamata è arrivata. “Il Milan mi ha chiamato e non potevo dire di no”, ha spiegato, tracciando una gerarchia chiara tra le opportunità.

Milan, l’ambizione europea e la gestione delle partite

Sul fronte tattico, Amorim ha chiarito i motivi della rotazione dopo la Lazio. Non si è trattato di semplici cambi di nomi, ma di una questione di atteggiamento complessivo. “Contro la Lazio c’è stato un cambio di atteggiamento da un tempo all’altro. Non riguarda solo 2-3 nomi ma c’è stato un atteggiamento diverso”, ha precisato il tecnico. La gestione della rosa diventa centrale in una fase dove il Milan deve affrontare simultaneamente Europa League e campionato: il Benfica domani, il Lecce domenica.

L’allenatore rossonero non è uno che cristallizza le scelte: la formazione cambia in base alle esigenze, non per abitudine. Questa flessibilità rappresenta una delle caratteristiche distintive del suo metodo, che punta a massimizzare la lucidità mentale della squadra piuttosto che l’automatismo tattico.

Obiettivi europei: la strada lunga inizia subito

Quale la vera ambizione del Milan in Europa League? Amorim non ha dubbi: vincerla. Non si tratta di una risposta di circostanza, ma di una dichiarazione di intenti che fissa l’asticella in alto per la competizione continentale. Il cammino inizia proprio contro il Benfica, avversario che conosce intimamente ma che affronta da rivale consapevole.

La scelta di Amorim di restare al Milan, rifiutando le sirene portoghesi, rappresenta un segnale di stabilità progettuale in un momento dove il club rossonero ha necessità di continuità. L’allenatore ha le idee chiare su dove costruire il suo futuro calcistico: “Non sarei tornato in Portogallo, ho scelto il Milan e sono contento di questa decisione importante”. Ora tocca al campo confermarlo, partendo dalla sfida di Europa League e proseguendo nel doppio impegno che attende il calciomercato Milan nei prossimi giorni.