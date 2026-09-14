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Milan-Benfica: Amorim rivoluziona la trequarti, Moreira in prima linea per il match europeo

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Milan-Benfica: Amorim rivoluziona la trequarti, Moreira in prima linea per il match europeo
Moreira applaude durante la partita con il Milan
Moreira con fascia al braccio applaude durante la partita, indossa la maglia del Milan nera e rossa

Ruben Amorim ha deciso di cambiare volto alla trequarti del Milan per la sfida europea di mercoledì. Diego Moreira e Christian Pulisic partiranno dal primo minuto contro il Benfica.

Moreira in prima linea: la doppietta contro la Lazio convince Amorim

La prestazione all’Olimpico ha ribaltato le gerarchie in casa rossonera. Moreira ha segnato due gol contro la Lazio e il tecnico portoghese lo ritiene pronto per una maglia da titolare in Europa League. La velocità e l’imprevedibilità sulla fascia rappresentano qualità che il Milan aveva cercato nelle prime quattro giornate di campionato senza trovarle con continuità.

L’esterno possiede la capacità di puntare l’uomo diretto e generare superiorità numerica, elementi che Amorim giudica decisivi contro una difesa strutturata come quella del Benfica.

La scelta non è casuale. Dopo le prime uscite stagionali, l’allenatore ha compreso che la squadra ha bisogno di giocatori capaci di creare spazi e non solo di occuparli. Moreira incarna questa filosofia: accelerazioni improvvise, dribbling secco, capacità di saltare l’avversario in uno contro uno.

Ruben Amorim in conferenza stampa con tuta Puma Milan, parla ai microfoni dopo Lazio-Milan
Ruben Amorim in conferenza stampa. Foto: LaPresse

Pulisic può partire titolare

Christian Pulisic entra nella ripresa contro la Lazio e subito lascia il segno. L’assist per Moreira è la certificazione di quanto possa spostare gli equilibri. Contro il Benfica avrà una seconda occasione, stavolta dal primo minuto. La sua qualità tra le linee e il movimento alle spalle della punta trasformano il Milan in una squadra verticale e pericolosa.

Dopo quattro giornate, il tecnico portoghese ha tracciato una linea netta tra la fase di rodaggio e quella operativa. Gli esperimenti tattici lasciano spazio alle gerarchie concrete. I giocatori che hanno fornito risposte positive acquisiscono continuità. Moreira e Pulisic rappresentano esattamente questa evoluzione: entrambi hanno dimostrato di meritare fiducia e Amorim gliela concede.

Redazione SpaziMilan
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