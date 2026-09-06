Buffon avverte il Milan: “Quando si cambia tanto serve tempo”

Luka Modric e il progetto di Amorim rappresentano una sfida affascinante ma ancora incompiuta. Gianluigi Buffon, intervistato da La Gazzetta dello Sport, avverte il Milan: l’entusiasmo della novità non basta senza equilibrio tattico.

Milan: l’entusiasmo della novità contro il bisogno di assestamento

Il Milan può contare su una leva psicologica potente. “Il Milan può avere l’entusiasmo della novità: nuovo progetto, nuovo allenatore, nuovi giocatori e può vivere sulle ali dell’entusiasmo”, spiega Buffon. Amorim ha portato una ventata di cambiamento radicale, con innesti come Modric che regalano credibilità al progetto. Eppure, proprio questa rivoluzione nasconde una trappola tattica. L’entusiasmo iniziale può dissolversi rapidamente se i meccanismi non ingranano. I tanti volti nuovi significano assenza di automatismi consolidati, e questo si paga in campo.

Buffon non nasconde la criticità: “Quando si cambia tanto, però, serve tempo per trovare la quadra”. Non è un dettaglio marginale, è la sostanza del problema. Il Milan di Amorim dovrà dimostrare di saper trasformare l’entusiasmo in solidità tattica. Contro una Juventus che ha avuto nove mesi per lavorare sulla continuità, questa mancanza di rodaggio pesa come un macigno.

Modric: la mentalità dei campioni non invecchia

Quale impatto ha Modric nel Milan? Buffon non nutre dubbi sulla qualità del centrocampista croato, anzi. “Non mi fa impressione Luka perché i campioni sono speciali anche per volontà, non solo per la tecnica. Storie come la sua mi rallegrano”. Il Pallone d’Oro rossonero non è un colpo nostalgico, ma un catalizzatore di mentalità vincente. “Modric è Modric: se utilizzato nella maniera giusta fa ancora la differenza”.

Juventus-Milan sarà il primo vero test del nuovo Milan di Amorim. L’entusiasmo della novità è reale, ma la continuità tattica della Juventus rimane un vantaggio concreto. Il campo dirà se il rinnovamento rossonero ha già trovato i suoi equilibri o se Buffon avrà ragione: serve ancora tempo per la quadra definitiva. Milan e Modric dovranno dimostrare che la rivoluzione estiva non è stata solo movimento, ma costruzione solida.