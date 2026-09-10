Cacciamani: il Milan frena dopo il rinnovo del Torino: si complica il piano rossonero

Alessio Cacciamani resta nel mirino del Milan per la fascia sinistra, ma il rinnovo fino al 2031 con il Torino complica i piani rossoneri e alza i costi dell’operazione.

Cacciamani e il Milan: l’interesse che si scontra con il Torino

La dirigenza rossonera aveva individuato nel classe 2007 un profilo interessante per rinforzare la corsia mancina già durante l’estate. La propensione offensiva e la dedizione tattica del giocatore si allineano con il 3-4-2-1 di Ruben Amorim. Anche la Roma aveva effettuato sondaggi esplorativi, segnale della valutazione crescente attorno al talento marchigiano. Ma l’annuncio del Torino ha cambiato lo scenario.

Il club granata ha ufficializzato il prolungamento contrattuale di Cacciamani fino al 30 giugno 2031. Questa mossa cambia i calcoli del Milan: ogni eventuale proposta deve ora affrontare richieste economiche significativamente superiori per avviare una vera trattativa. Il Torino ha blindato il suo gioiello, trasformando una possibile operazione accessibile in un investimento più oneroso.

Chi è Cacciamani e come è arrivato al Torino

Nato a Jesi il 29 giugno 2007, Cacciamani ha mosso i primi passi nei vivai marchigiani prima del trasferimento al Torino nell’agosto 2023. Ha conquistato il titolo di Campione d’Italia Under 18 nella stagione 2024/2025 con 13 reti complessive, segnale della sua progressione. Il 11 maggio 2025, sotto la gestione di Paolo Vanoli, ha esordito tra i professionisti contro l’Inter all’età di diciassette anni.

La stagione in prestito alla Juve Stabia in Serie B ha certificato la sua maturazione: 37 presenze, 2 gol e 2 assist. Tornato al Torino in estate, ha già collezionato 3 presenze e 1 assist nella formazione guidata da Ignazio Abate. Il percorso è lineare e progressivo, caratteristica che aumenta l’appeal internazionale.

Il rinnovo del Torino: una scossa al mercato

Qual è l’impatto reale di questo rinnovo? Il Milan deve ora valutare se affondare il colpo con un esborso più alto oppure se virare su alternative meno costose. Alternative sulla fascia sinistra potrebbero rappresentare una soluzione più economica rispetto alle richieste del Torino. Il Torino ha scelto di trattenere il giocatore, rendendo qualsiasi negoziazione più complicata e dispendiosa per i rossoneri.

La mossa granata rappresenta una difesa intelligente del patrimonio. Cacciamani ha dimostrato di possedere i margini per giocare ad alti livelli e il club torinese non intende cederlo facilmente. Per il Milan la finestra di gennaio e le prossime sessioni di mercato porteranno chiarezza: o accetterà il prezzo richiesto dal Torino, oppure cercherà profili alternativi sulla fascia sinistra con investimenti inferiori e meno resistenza dalle controparti.