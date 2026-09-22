Camarda al Chelsea? Non è l’unico club inglese interessato, ma il Milan fa muro

Francesco Camarda attira l’attenzione del Chelsea e di mezza Premier League, ma il Milan ha già deciso: il giovane attaccante non si tocca. Secondo ‘TeamTalk’, i Blues hanno inserito il classe 2008 nella propria lista di obiettivi e stanno monitorando con attenzione il suo percorso stagionale.

L’interesse inglese non sorprende. Camarda ha bruciato numerosi record nelle giovanili italiane e rappresenta il tipo di investimento che le big europee inseguono. Ma il contesto rossonero racconta un’altra storia: sei partite ufficiali, spazio ridotto, Gonçalo Ramos come titolare indiscusso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SpazioMilan (@spaziomilan)

Il Chelsea non è solo: Manchester City, Liverpool e Brentford osservano Camarda

Il giovane attaccante del Milan si è trasformato in un’opportunità di mercato per i principali club di Premier League. Manchester City, Liverpool e Brentford hanno aggiunto Camarda alla propria shortlist, valutandolo come investimento di prospettiva di alto livello. Ogni club pesa il potenziale del classe 2008 attraverso una lente diversa: alcuni cercano una riserva di lusso, altri un talento da sviluppare in vista del futuro.

Camarda ha già affrontato aspettative elevatissime nelle giovanili; ora si trova di fronte al primo vero banco di prova in una stagione che richiede adattamento e pazienza. Amorim sta cercando ancora l’assetto offensivo ideale per la sua squadra e questo ritardo nell’utilizzo di Camarda potrebbe rivelarsi decisivo per il suo sviluppo.

Camarda e il Milan: la scelta estiva che non ammette ripensamenti

Il Milan non ha intenzione di vendere il proprio gioiellino, almeno secondo le dichiarazioni ufficiali. La società rossonera ha scelto in estate di non acquistare un secondo attaccante proprio per lasciare spazio a Camarda e trasmettergli fiducia. Questa decisione strategica è un segnale chiaro: i dirigenti credono nella crescita del classe 2008 nel lungo periodo.

Camarda rimane legato ai rossoneri, ma la sua quotazione internazionale è in ascesa costante. Con una stagione lunga e ricca di impegni, le occasioni per Camarda arriveranno. Il giovane attaccante dovrà farsi trovare pronto quando il tecnico portoghese deciderà di aumentare la sua responsabilità.

Nel frattempo, il Milan continua a blindare il proprio talento, respingendo i corteggiamenti dalla Premier League e confermando che il progetto giovani passa anche attraverso la crescita di Francesco Camarda in maglia rossonera.