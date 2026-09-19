Cardinale a San Siro per Milan-Lecce: con lui presente non si perde mai!

Gerry Cardinale sarà di nuovo sugli spalti di San Siro domani sera contro il Lecce. Con il proprietario milanista presente allo stadio, il Milan non ha mai perso in questa stagione: Amorim incrocia le dita per ritrovare la vittoria.

Cardinale a San Siro: quattro partite, zero sconfitte

La Gazzetta dello Sport sottolinea un dato che non può passare inosservato: nelle quattro gare del Milan in cui il presidente Gerry Cardinale ha assistito dalla tribuna, i rossoneri hanno collezionato due vittorie e due pareggi. Torino, Venezia, Juventus e Lazio sono gli avversari affrontati con il numero uno di RedBird presente. Nessuna sconfitta in quelle circostanze. Dunque, mister Amorim aspetta e spera che la tradizione si confermi per ritrovare l’attesissima vittoria nel match pre-sosta contro il Lecce.

Il ritorno di Cardinale a Milano era già programmato e non rappresenta una reazione alla debacle europea. Tuttavia, il tempismo della sua presenza assume una rilevanza particolare in questo momento di turbolenza tattica e risultati altalenanti. Il Milan ha bisogno di invertire una tendenza che preoccupa non tanto per le sconfitte quanto per la discontinuità di prestazioni e l’assenza di una chiara identità di gioco.

Il presidente vuole un cambio di rotta

Ora che è in città e ha la possibilità di monitorare la situazione da vicino, Gerry Cardinale vuole risposte concrete dal suo nuovo Milan, rigorosamente targato Ruben Amorim. L’allenatore rossonero deve dare risposte concrete in seguito a un avvio di stagione piuttosto tentennante. Dal canto suo, il presidente richiede soddisfazioni dopo le larghe cifre investite sul calciomercato estivo. Dunque, già da domani, sono attese vittorie.