Cardinale pretende risposte concrete da Amorim: il confronto dopo il Benfica

Ruben Amorim deve invertire rotta subito. Gerry Cardinale ha confermato la fiducia nel tecnico portoghese, ma il colloquio dopo la sconfitta con il Benfica è stato più teso del solito, con il proprietario che ha chiesto chiarimenti sulle scelte tecniche e sulla gestione dei calciatori più importanti.

Cardinale e Amorim, il confronto dopo il ko portoghese

I due continuano a dialogare regolarmente dopo ogni partita, analizzando prestazioni e dinamiche dello spogliatoio. Questa volta, però, il tono è cambiato. Cardinale ha sottolineato come gli investimenti sul mercato non stiano trovando riscontro tattico e ha manifestato perplessità per alcuni giocatori rimasti fuori dal campo. La fiducia resta intatta, ma le attese sono chiare: il Milan non può permettersi altri passi falsi.

La sconfitta ha messo in luce fragilità difensive e un attacco sterile, problemi che il proprietario non intende tollerare a lungo. Non si tratta di una crisi di fiducia, bensì di una richiesta esplicita di crescita progressiva nel gioco. Amorim ha avuto cinque partite per imprimere la sua identità tattica e finora il risultato è un cantiere ancora aperto, con scelte di formazione che generano confusione più che certezze.

Lecce come banco di prova decisivo per il tecnico rossonero

La prossima sfida contro il Lecce rappresenta un momento cruciale. Serve una risposta concreta già nel prossimo match, perché una nuova sconfitta allargherebbe ulteriormente la frattura tra le ambizioni della proprietà e la realtà del campo. Cardinale non ha messo in discussione il futuro di Amorim, ma ha reso evidente che il tempo per gli esperimenti è terminato.

Pulisic e Moreira potrebbero tornare titolari, secondo le indicazioni che emergono da Milanello. Amorim dovrà dimostrare di aver assimilato le critiche e di saper valorizzare il potenziale offensivo della squadra senza compromettere l’equilibrio difensivo.

Il Milan ha investito denaro significativo sul mercato e non può permettersi di vederlo disperso in scelte tattiche confuse. Cardinale pretende chiarezza progettuale e risultati: il calciomercato Milan dovrà aspettare, ora contano solo i tre punti e la crescita del gioco.