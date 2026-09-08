Caressa elogia Amorim ma avverte: “Mi piace come comunica ma deve aggiustare qualcosa”

Ruben Amorim piace a Fabio Caressa per il modo in cui comunica e per la qualità del suo lavoro, ma il tecnico deve ancora sistemare alcuni aspetti tattici della squadra rossonera per renderla realmente competitiva.

Amorim: le qualità umane e professionali convincono Caressa

Nel suo canale YouTube, il giornalista ha analizzato il big match tra Juventus e Milan della scorsa domenica, tracciando un bilancio positivo del primo periodo di Amorim sulla panchina rossonera. La comunicazione del tecnico portoghese rappresenta uno dei suoi principali punti di forza: Caressa ha sottolineato come Amorim sia una persona gentilissima e, dal punto di vista calcistico, un allenatore di qualità. Il primo impatto con l’ambiente milanista non ha generato tensioni evidenti, e il rapporto con lo spogliatoio sembra già consolidato nonostante i pochi mesi passati insieme.

Tuttavia, il giornalista non ha nascosto alcune criticità. La fase propositiva del Milan non convince pienamente. Durante la partita contro la Juventus sono emerse lacune che vanno oltre i singoli episodi: il gioco offensivo della squadra fatica a trovare continuità e fluidità. Caressa ha evidenziato come Amorim stesso sia consapevole di questi limiti e stia cercando le giuste correzioni per adattare il gruppo alle sue idee tattiche.

Il Milan e le difficoltà di adattamento al nuovo sistema

La squadra rossonera si trova in una fase di transizione. L’arrivo di un nuovo allenatore comporta sempre un periodo di assestamento, ma i segnali visibili finora non sono completamente incoraggianti. Non basta la capacità comunicativa di Amorim o la sua esperienza internazionale: serve tempo per metabolizzare il nuovo assetto tattico e per trovare il giusto equilibrio tra fase difensiva e propositiva. La partita di Torino ha confermato che sul piano offensivo il Milan ha ancora margini molto ampi di miglioramento, mentre in difesa rimangono fragilità da risolvere.

Caressa ha riconosciuto il merito di Amorim nel mantenere calma e lucidità nonostante le difficoltà iniziali. Il tecnico non ha cercato scappatoie o alibi, ma ha affrontato direttamente i problemi emersi. Questo atteggiamento è positivo e suggerisce che le correzioni arriveranno nelle prossime settimane. La domanda che sorge è naturale: quanto tempo occorrerà perché il Milan raggiunga l’assetto definitivo? Considerando il calendario fitto e la competitività della Serie A, ogni settimana di ritardo rappresenta punti persi.