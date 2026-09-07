Juve-Milan 1-1: Marchegiani critica la qualità offensiva, ecco perché è mancata la scintilla

Juventus e Milan hanno offerto uno non emozionante all’Allianz Stadium nella terza giornata di Serie A, terminando il match con un 1-1 che non ha convinto. L’ex portiere Luca Marchegiani ha analizzato i limiti tattici e tecnici di entrambe le squadre, sottolineando come la partita sia stata caratterizzata da una scarsa qualità nella finalizzazione.

Marchegiani e la delusione per lo spettacolo: “Aspettative tradite”

Nel post-partita, Marchegiani ha spiegato le ragioni di un match poco emozionante:

“Ci aspettavamo più spettacolo però era sbagliato aspettarsi gli stessi automatismi di Como, Roma e Inter, squadre che hanno altre certezze. Queste sono in costruzione”,

ha dichiarato l’ex numero uno bianconero. La Juventus ha provato a controllare il gioco con più tiri in porta, ma il Milan ha interpretato una partita principalmente difensiva fino all’ultimo minuto, secondo Marchegiani una scelta corretta dal punto di vista tattico.

La vera lacuna è emersa davanti al portiere. Sia Juventus che Milan hanno sofferto di una qualità offensiva insufficiente nel momento decisivo. Gli attaccanti rossoneri in particolare hanno inciso poco nella manovra offensiva, contribuendo a rendere la sfida priva di emozioni e capovolgimenti di fronte. Nessuna squadra è riuscita a trovare il varco decisivo fino al pareggio finale.

Milan in costruzione: i limiti tattici di una squadra in transizione

Marchegiani ha sottolineato come sia Juventus che Milan non abbiano ancora raggiunto gli automatismi di altre formazioni già consolidate nel campionato. La partita di Torino ha evidenziato chiaramente questa fase di adattamento, soprattutto per i rossoneri alle prese con un nuovo corso tattico. La difesa ha retto bene, ma l’assenza di soluzioni offensive è diventata il collo di bottiglia della prestazione complessiva.

Quale è stato il vero problema della sfida? La mancanza di qualità nella finalizzazione da entrambi i lati. Nessuna delle due squadre ha saputo capitalizzare le occasioni create, trasformando un match potenzialmente interessante in una battaglia tattica senza grandi spunti di gioco.