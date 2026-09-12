Chukwueze, da esubero a conferma: pronto il rinnovo contrattuale!

Samuel Chukwueze rinasce nel Milan di Ruben Amorim con due assist in tre partite e il club prepara i contatti per prolungare il contratto fino al 2031. A riportarlo è Tuttosport.

Chukwueze: la nuova posizione che lo rilancia

L’esterno nigeriano ha trovato nella fascia destra a tutta fascia la dimensione che gli mancava. Dopo il prestito al Fulham, Amorim ha deciso di rilanciarlo con una soluzione tattica diversa rispetto alle stagioni precedenti. Il primo assist è arrivato contro il Torino su Adrien Rabiot, il secondo ha permesso a Cisse di segnare alla Juventus. Chukwueze non mostra solo qualità offensiva: il lavoro senza palla e l’impegno difensivo convincono il tecnico portoghese.

La continuità rappresenta il cambiamento decisivo per il classe 1999. Dopo stagioni caratterizzate da alti e bassi, il giocatore ha ritrovato fiducia e stabilità nella squadra rossonera. Amorim lo considera ormai una risorsa affidabile dello scacchiere tattico. Le prestazioni nel nuovo ruolo dimostrano che la scelta tecnica è stata corretta.

Chukwueze in azione durante una partita del Milan

Milan-Chukwueze: il rinnovo che parte dalle buone prestazioni

Come rivela Tuttosport, la dirigenza rossonera ha già avviato riflessioni per prolungare l’accordo. Il contratto attuale scade nel 2028, ma nelle prossime settimane sono previsti contatti ufficiali tra il club e l’entourage del giocatore. L’obiettivo del Milan è gettare le basi per un prolungamento fino al 2031. La trattativa non ha ancora assunto caratteri urgenti, però la volontà comune di proseguire insieme emerge chiaramente.

Cosa rappresenta questa mossa per il futuro della squadra? Il Milan vuole blindare un elemento che sta diventando centrale nel progetto tattico di Amorim, evitando così il rischio di perderlo nei prossimi anni. Per Chukwueze, invece, il rinnovo significherebbe consolidare la fiducia riposta dal nuovo allenatore e pianificare con serenità la sua carriera in rossonero.

La priorità immediata rimane il campo. Mantenere il livello di prestazioni mostrato nelle prime tre giornate di Serie A sarà fondamentale per trasformare questa opportunità in un vero progetto di lungo termine. Se Chukwueze conferma quanto visto finora, il Milan avrà trovato uno dei punti fermi del calciomercato estivo e della rivoluzione tattica avviata da Amorim nel sistema difensivo e offensivo della squadra.