Collovati parla di Gonçalo Ramos: “Non è un attaccante da 20/30, ma è migliorato”

Gonçalo Ramos non è un realizzatore seriale da 20-30 gol. Secondo l’ex difensore Fulvio Collovati, il Milan deve capire esattamente quale sia il profilo dell’attaccante arrivato dal PSG.

Ramos, il profilo sbagliato per chi cercava un bomber

Collovati ha analizzato senza peli sulla lingua il rendimento dell’attaccante rossonero in un’intervista a ‘MilanNews.it’:

“Gonçalo Ramos non è un attaccante da 20/30 gol, questo bisogna capirlo”.

La questione non è tanto la carenza di gol quanto la natura del giocatore. Collovati da ex stopper ha preferenze chiare: l’attaccante da 20 gol che anticipa il difensore, quello che diventa un rapinatore dentro l’area di rigore. Ramos appartiene a una categoria diversa, quella di chi si mette al servizio della squadra e partecipa alla costruzione del gioco. Non è un dettaglio: è la differenza tra due modelli tattici opposti.

Collovati e il miglioramento: cosa ha visto nelle ultime partite

L’ex difensore riconosce comunque passi avanti:

“Nelle ultime partite è migliorato. Poi mi è piaciuto per esempio quando ha fatto fare gol a Rabiot contro il Lecce”.

Qual è il vero problema allora? Collovati pensa che il Milan abbia bisogno di un realizzatore finale, di qualcuno che faccia gol con continuità. Se Amorim gli chiede di partecipare alla manovra, quella scelta ha senso. Se invece i rossoneri speravano in un attaccante tradizionale, il progetto è già compromesso.

Mercato Milan: il dubbio rimane aperto

La valutazione di Collovati solleva una domanda concreta sul Milan. Ramos è il profilo giusto per il progetto di Amorim oppure rappresenta una scelta discutibile? I numeri in questo momento dicono poco. Quello che conta è comprendere il ruolo tattico che il nuovo allenatore ha in mente per lui.

Se Ramos deve diventare un assist-man e un costruttore di gioco, allora il Milan ha fatto un acquisto intelligente dal PSG. Se invece serviva una punta che risolvesse le partite da sola, il calcio mercato rossonero ha sbagliato strada. Le prossime settimane chiariranno se il Milan ha davvero capito quale versione di Ramos sta utilizzando e se quel profilo è compatibile con gli obiettivi stagionali.