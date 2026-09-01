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Colpo di scena per Fofana, salta all’ultimo la trattativa con il Lione: si attendono offerte turche!

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Colpo di scena per Fofana, salta all’ultimo la trattativa con il Lione: si attendono offerte turche!
Fofana esulta durante una partita con la maglia del Milan
Fofana esulta con le braccia dietro la testa indossando la maglia bianca del Milan con sponsor Emirates

Youssuf Fofana rimane al Milan. Il centrocampista francese non si trasferisce al Lione a causa del mancato passaggio di Malick Fofana al Sunderland, secondo quanto riporta Sky Sport.

Il domino bloccato: Fofana resta al Milan

L’operazione sembrava definita. Youssuf Fofana doveva raggiungere il Lione in uno scambio di mercato che vedeva il trequartista Malick Fofana trasferirsi in Inghilterra al Sunderland, liberando così lo spazio per il centrocampista rossonero. Senza l’uscita di Malick, il Lione ha bloccato all’ultimo istante del calciomercato l’ingresso di Youssuf, annullando una trattativa che sembrava ormai in dirittura d’arrivo.

Questo genere di complicazioni rivela come il calciomercato europeo funzioni spesso per compartimenti stagni: una singola fumata nera può paralizzare interi percorsi di trasferimenti. Il Milan si ritrova così con il suo centrocampista ancora in rosa, pur essendo fuori progetto.

Fofana in maglia Milan durante una partita, indossa la divisa rossonera con lo sponsor Emirates
Fofana in azione con la maglia del Milan

Perché potrebbe essere un problema

Il Milan ora dovrà solamente attende un’offerta da uno dei mercati ancora aperti, tra cui la Turchia: il mercato della Super Lig si chiuderà il 4 settembre. Restano altri tre giorni per sperare nella cessione del calciatore.

Il francese, infatti, sarebbe un notevole peso – soprattutto lato economico – in caso di approdo in terra rossonera. Amorim lo considera fuori dal progetto e difficilmente cambierà idea in corso d’opera.

Mi chiamo Paolo Cibelli e collaboro con SpazioMilan dal 2025, dove mi occupo di seguire da vicino il mondo del calcio milanista e della Serie A. Sono un grande appassionato di sport e mi piace raccontare quello che succede dentro e fuori dal campo, dai retroscena dello spogliatoio alle strategie della squadra. Scrivere di calcio per me significa capire i giocatori, ascoltare le storie dei tifosi e provare a restituire ai lettori la passione che si vive sugli spalti e in città. Notizie, analisi tattiche e calciomercato, sono i punti forza del mio lavoro.

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