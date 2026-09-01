Colpo di scena per Fofana, salta all’ultimo la trattativa con il Lione: si attendono offerte turche!

Youssuf Fofana rimane al Milan. Il centrocampista francese non si trasferisce al Lione a causa del mancato passaggio di Malick Fofana al Sunderland, secondo quanto riporta Sky Sport.
Il domino bloccato: Fofana resta al Milan
L’operazione sembrava definita. Youssuf Fofana doveva raggiungere il Lione in uno scambio di mercato che vedeva il trequartista Malick Fofana trasferirsi in Inghilterra al Sunderland, liberando così lo spazio per il centrocampista rossonero. Senza l’uscita di Malick, il Lione ha bloccato all’ultimo istante del calciomercato l’ingresso di Youssuf, annullando una trattativa che sembrava ormai in dirittura d’arrivo.
Questo genere di complicazioni rivela come il calciomercato europeo funzioni spesso per compartimenti stagni: una singola fumata nera può paralizzare interi percorsi di trasferimenti. Il Milan si ritrova così con il suo centrocampista ancora in rosa, pur essendo fuori progetto.
Perché potrebbe essere un problema
Il Milan ora dovrà solamente attende un’offerta da uno dei mercati ancora aperti, tra cui la Turchia: il mercato della Super Lig si chiuderà il 4 settembre. Restano altri tre giorni per sperare nella cessione del calciatore.
Il francese, infatti, sarebbe un notevole peso – soprattutto lato economico – in caso di approdo in terra rossonera. Amorim lo considera fuori dal progetto e difficilmente cambierà idea in corso d’opera.