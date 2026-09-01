Gabbi, fastidio alla caviglia: cosa filtra in vista di Juve-Milan

Matteo Gabbia ha accusa un fastidio alla caviglia durante l’allenamento odierno a Milanello e il suo recupero per la sfida di domenica contro la Juventus rimane in bilico.

Il difensore rossonero ha subito trattamenti specifici e sfrutterà il giorno libero concesso domani per tentare di risolvere il problema articolare. La stessa caviglia lo aveva fermato pochi giorni prima dell’amichevole contro il Manchester United a Breslavia. Nonostante non destasse preoccupazione immediata, la situazione richiede monitoraggio costante nei prossimi giorni. Il Milan dovrà valutare le sue condizioni fino a domenica.

La difesa del Milan: risorse sufficienti anche senza Gabbia

La rosa rossonera dispone di risorse sufficienti: Gila, De Winter, Pavlovic, Gabbia, Diawara e Vladimirov. A questi si aggiungono Terracciano, che difficilmente partirà, e Bartesaghi, utilizzabile come braccetto sinistro. Amorim vuole dare spazio anche ai giovani e si fida delle risorse a sua disposizione.

Strategie di mercato: niente ricerca disperata di rinforzi

Il Milan non è andato alla ricerca affannosa di un difensore centrale a ogni costo, dopo Gila. La dirigenza ha già dimostrato disponibilità economica nelle operazioni di mercato, ma la priorità resta quella di evitare lunghi infortuni nel reparto e garantire spazio a Diawara e Vladimirov in Europa League e sporadicamente in campionato. Questo approccio riflette la volontà di costruire continuità nel progetto tattico.

Se il recupero di Gabbia dovesse protrarsi, il Milan disporrebbe comunque di soluzioni interne. I prossimi giorni saranno decisivi per comprendere l’effettiva disponibilità del difensore per il big match della Serie A.