Milan, assalto a Tiago Gabriel: cosa manca per chiudere l’affare

Tiago Gabriel resta nel mirino del Milan in queste ultime ore di mercato. Il centrale portoghese del Lecce rappresenta l’obiettivo prioritario per puntellare una difesa che necessita di rinforzi concreti.

Gabriel al Milan: la spinta del giocatore accelera i tempi

Il giocatore ha già comunicato la sua volontà di trasferirsi in rossonero. Ieri ha ricevuto l’offerta da 20 milioni di euro presentata dal Milan, cifra giudicata insufficiente dal Lecce, che pretende tra i 25 e i 30 milioni per il classe 2004. Nonostante questa distanza, Gabriel continua a spingere verso il trasferimento e ha persino dato disponibilità per giocare la partita contro la Roma, segnale della sua professionalità in questa fase delicata.

I nuovi contatti previsti nella giornata odierna rappresentano il tentativo rossonero di colmare il divario economico. La distanza tra domanda e offerta resta consistente: ben 5-10 milioni separano le due posizioni, un gap non facile da colmare nelle ultime ore disponibili. nche il Fulham ha manifestato interesse concreto per Gabriel, creando una situazione di mercato più complessa. Tuttavia, la preferenza dichiarata del giocatore per la destinazione rossonera rappresenta un vantaggio significativo rispetto alla squadra inglese.

Cosa può succedere nelle prossime ore e cosa darebbe il suo acquisto al Milan

Quali sono i margini reali di chiusura? Il Milan dovrebbe alzare l’offerta iniziale di almeno 5 milioni per avvicinarsi alle richieste del Lecce. La disponibilità economica del club rossonero in queste ultime ore rimane il fattore determinante per sbloccare l’operazione. Se il Milan si convincerà ad ultimo sforzo economico, l’affare potrebbe già chiudersi nelle prossime ore.

Un ultimo innesto per la difesa sarebbe il modo perfetto per chiudere un calciomercato che ha già portato notevoli rinforzi per Ruben Amorim. A prescindere dalle offerte, infatti, Fikayo Tomori resta fuori dal progetto e servirebbe un altro difensore in grado di sostituirlo nelle rotazioni. Tiago Gabriel sarebbe un rinforzo di prospettiva assoluta, pronto non solo per crescere da alternativa, ma anche per giocarsi con Gabbia e De Winter un posto da titolare.

Nell’ultima stagione con il Lecce, il difensore ha totalizzato 37 presenze con 2 gol, Ha già aperto questa nuova stagione con una rete nel successo col Venezia, confermandosi un fattore anche nelle palle inattive. Al Milan, ringiovanirebbe ancora il reparto difensivo e metterebbe a disposizione di Amorim un reparto difensivo davvero ricco di scelte.