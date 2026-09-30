Come sta Pavlovic? Niente lesioni dopo l’Olanda: ecco cosa filtra dalla Serbia

Strahinja Pavlovic ha lasciato il campo nel match della Serbia contro l’Olanda ma senza conseguenze fisiche preoccupanti. Il difensore del Milan sarà regolarmente a disposizione per la sfida contro il Sassuolo.
Pavlovic: l’infortunio non preoccupa
L’assenza di comunicati ufficiali sulle condizioni del difensore serbo rappresenta il primo segnale positivo. Pavlovic ha zoppicato all’uscita dal campo al 71′ della partita contro gli olandesi, generando apprensione nello staff rossonero. La Serbia ha confermato però che il giocatore viaggerà regolarmente verso Monaco di Baviera per la sfida contro la Germania di Jurgen Klopp, fissata per domani alle 20.45.
Nessuna frattura, nessuno stiramento: solo un affaticamento muscolare gestibile.
Amorim tira così un sospiro di sollievo. In questa fase della stagione, con il calendario di ottobre colmo tra Serie A ed Europa League, perdere Pavlovic per un infortunio serio avrebbe significato rivoluzionare gli equilibri della difesa. Il centrale serbo è diventato una certezza tattica irremovibile nello scacchiere del tecnico portoghese, l’unico reparto dove non c’è stata rotazione.
I numeri che spiegano l’indispensabilità di Pavlovic
Cinque presenze in Serie A, tutte da titolare, per un totale di 450 minuti senza mai lasciare il campo prima del fischio finale. Pavlovic recupera 4.2 palloni a partita subendo appena 0.2 dribbling di media. Il 92% di passaggi accurati e i 91 tocchi medi confermano la solidità costruttiva del difensore nel possesso palla rossonero. Non è un semplice difensore: è un elemento che risolve il gioco dalla retaguardia, esattamente quello che Amorim richiede ai suoi.