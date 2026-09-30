Milan, si tirano già le somme: Loftus-Cheek e Tomori non convincono e possono lasciare!

Rúben Amorim comincia già a tirare delle somme in vista dei suoi primi mesi alla guida del Milan. Come rivelato da Tuttosport, Loftus-Cheek e Tomori non convincono e possono lasciare a fine stagione.

Loftus-Cheek e Tomori: i due inglesi verso l’addio a giugno

Qual è il prezzo dell’eclissi di Loftus-Cheek? Un rendimento al di sotto delle aspettative e un ruolo tattico mai davvero definito. Dopo un pre-campionato promettente come trequartista, l’inglese si è dissolto con l’inizio delle gare ufficiali, resistendo ai tentativi di Amorim di rigenerarlo. Con scadenza contrattuale al 30 giugno 2027, il centrocampista ex Chelsea sembra destinato all’addio.

La stessa sorte potrebbe toccare a Fikayo Tomori, connazionale di Loftus-Cheek e vincolato alla medesima scadenza. Entrambi sono sotto stretta osservazione della dirigenza rossonera, con la sessione estiva che si prospetta come il momento decisivo per entrambi. Il Milan sta tracciando una linea netta: chi non rientra nel progetto tattico di Amorim, anche se profilo di qualità, sarà sacrificato sul mercato.

La rivoluzione di Amorim

Il rivoluzionamento tattile operato da Amorim ha creato vincitori e sconfitti. Chukwueze, Musah ed Estupiñán hanno trovato una seconda chance dentro il 3-4-2-1 rossonero, ridefiniti nei loro ruoli e nelle loro responsabilità. Loftus-Cheek e Tomori rappresentano invece l’altra faccia della medaglia: giocatori di qualità che non riescono a trovare spazio nell’interpretazione calcistica del tecnico portoghese.

Nel mercato di gennaio, il Milan potrebbe cominciare a sfoltire la rosa, liberandosi dai giocatori che non rientrano nel nuovo sistema di gioco o, magari, anche cominciare a prendere qualche sostituto di chi andrà via.