Costacurta lancia il Milan in Europa League: “È la favorita, quest’anno è diverso…”, poi su Amorim…

Amorim ha convinto subito Alessandro Costacurta. L’ex difensore del Milan guarda il nuovo progetto rossonero con entusiasmo rinnovato, vedendo nei Diavoli una delle squadre più attrezzate per vincere l’Europa League questa stagione.
Milan e Juventus: le favorite per il trofeo europeo
Costacurta, intervistato a SportWeek, Milan e Juventus hanno l’obbligo di arrivare almeno in semifinale dell’Europa League. L’ex rossonero non scarta nemmeno il rischio di sorprese inglesi:
“Milan e Juventus sono favorite in Europa League e devono arrivare almeno in semifinale, per il resto occhio alle inglesi e in particolare al Bournemouth”, la vittoria del trofeo offrirebbe anche un accesso diretto alla Champions League, elemento non trascurabile per il progetto milanista.
Costacurta apprezza soprattutto la filosofia di gioco che Amorim intende implementare a Milanello. Il tecnico portoghese punta a mettere in difficoltà gli avversari attraverso il possesso palla consapevole, accettando anche rischi calcolati.
“Amorim mi intriga, vuole fare sbagliare l’avversario anche a costo di rischiare qualcosa e già solo per questo mi sta simpatico”, ha dichiarato l’ex rossonero.
La partenza di Leao e l’arrivo di Cisse: una scelta che piace
La cessione di Rafa Leao rappresenta un capitolo chiuso per Costacurta, che ha sempre visto nel portoghese un talento incompiuto.
“A me spiace che Leao non abbia evidenziato tutte le sue qualità al Milan, dopo l’entusiasmo e l’energia iniziali si è messo in una comfort zone”. L’ex difensore riconosce il merito della società nel dare spazio a Cisse, giocatore arrivato dalla Serie B.
Questa scelta di campo rappresenta una rottura netta con il passato recente del Milan. Costacurta trova questa decisione intelligente proprio perché apre a una nuova dimensione competitiva.
“Dar via una così e far giocare al suo posto Cisse, un ragazzo appena arrivato dalla Serie B, mi piace. Quest’anno guarderò il Milan più volentieri rispetto al recente passato”.