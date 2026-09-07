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Costacurta lancia il Milan in Europa League: “È la favorita, quest’anno è diverso…”, poi su Amorim…

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Costacurta lancia il Milan in Europa League: “È la favorita, quest’anno è diverso…”, poi su Amorim…
Alessandro Costacurta durante un evento Sky Sport
Alessandro Costacurta in primo piano durante un evento Sky Sport, giacca blu scuro e camicia azzurra chiara

Amorim ha convinto subito Alessandro Costacurta. L’ex difensore del Milan guarda il nuovo progetto rossonero con entusiasmo rinnovato, vedendo nei Diavoli una delle squadre più attrezzate per vincere l’Europa League questa stagione.

Milan e Juventus: le favorite per il trofeo europeo

Costacurta, intervistato a SportWeek, Milan e Juventus hanno l’obbligo di arrivare almeno in semifinale dell’Europa League. L’ex rossonero non scarta nemmeno il rischio di sorprese inglesi:

“Milan e Juventus sono favorite in Europa League e devono arrivare almeno in semifinale, per il resto occhio alle inglesi e in particolare al Bournemouth”, la vittoria del trofeo offrirebbe anche un accesso diretto alla Champions League, elemento non trascurabile per il progetto milanista.

Costacurta apprezza soprattutto la filosofia di gioco che Amorim intende implementare a Milanello. Il tecnico portoghese punta a mettere in difficoltà gli avversari attraverso il possesso palla consapevole, accettando anche rischi calcolati.

“Amorim mi intriga, vuole fare sbagliare l’avversario anche a costo di rischiare qualcosa e già solo per questo mi sta simpatico”, ha dichiarato l’ex rossonero.

Ruben Amorim allenatore durante una partita, in panchina con giacca blu e camicia bianca
Ruben Amorim in panchina durante una gara

La partenza di Leao e l’arrivo di Cisse: una scelta che piace

La cessione di Rafa Leao rappresenta un capitolo chiuso per Costacurta, che ha sempre visto nel portoghese un talento incompiuto.

“A me spiace che Leao non abbia evidenziato tutte le sue qualità al Milan, dopo l’entusiasmo e l’energia iniziali si è messo in una comfort zone”. L’ex difensore riconosce il merito della società nel dare spazio a Cisse, giocatore arrivato dalla Serie B.

Questa scelta di campo rappresenta una rottura netta con il passato recente del Milan. Costacurta trova questa decisione intelligente proprio perché apre a una nuova dimensione competitiva.

“Dar via una così e far giocare al suo posto Cisse, un ragazzo appena arrivato dalla Serie B, mi piace. Quest’anno guarderò il Milan più volentieri rispetto al recente passato”.

Mi chiamo Paolo Cibelli e collaboro con SpazioMilan dal 2025, dove mi occupo di seguire da vicino il mondo del calcio milanista e della Serie A. Sono un grande appassionato di sport e mi piace raccontare quello che succede dentro e fuori dal campo, dai retroscena dello spogliatoio alle strategie della squadra. Scrivere di calcio per me significa capire i giocatori, ascoltare le storie dei tifosi e provare a restituire ai lettori la passione che si vive sugli spalti e in città. Notizie, analisi tattiche e calciomercato, sono i punti forza del mio lavoro.

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