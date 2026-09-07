Milan, occhi azzurri su Cisse: Bonucci lo ha osservato per la Nazionale

In Juve-Milan l’uomo copertina è stato sicuramente Alphadjo Cisse: subentrato e autore del gol della quasi vittoria rossonero, a conferma di una considerazione meritatissima da parte di mister Amorim… e forse anche da mister Mancini, che lo monitora per la Nazionale.

Mancini delega Bonucci a visita di Cisse: osservato speciale per la Nazionale

Alphadjo Cisse sta vivendo un momento d’oro. Acquistato a gennaio dal Milan dopo sprazzi ottimi con la maglia del Catanzaro, il giovane attaccante italiano ha dimostrato di valere pienamente l’investimento fatto dai rossoneri. 3 partite in Serie A, 2 gol: numeri ottimi per un debuttante classe 2006, che sta davvero trascinando i rossoneri di Amorim, che impazzisce per lui come si nota dal tormentone “I love Cisse”. Ebbene, il suo caso è una conferma della presenza di talenti importanti in Italia: conferma a arrivata anche agli occhi del CT Mancini e del suo collaboratore Leonardo Bonucci, che lo ha osservato dal vivo in Juve-Milan, come rivelato da Nicolò Schira.

Seppur al termine della gara mister Amorim abbia chiesto ancora di più da lui, l’impatto di Cisse è stato ottimo e Bonucci sicuramente lo segnalerà positivamente in ottica Nazionale. La convocazione è una possibilità concreta, magari già per le gare di Nations League.