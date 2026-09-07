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Milan, occhi azzurri su Cisse: Bonucci lo ha osservato per la Nazionale

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Milan, occhi azzurri su Cisse: Bonucci lo ha osservato per la Nazionale
Bonucci ha seguito Cisse in ottica Nazionale
Bonucci presente in Juve-Milan: ha osservato Cisse per la Nazionale

In Juve-Milan l’uomo copertina è stato sicuramente Alphadjo Cisse: subentrato e autore del gol della quasi vittoria rossonero, a conferma di una considerazione meritatissima da parte di mister Amorim… e forse anche da mister Mancini, che lo monitora per la Nazionale.

Mancini delega Bonucci a visita di Cisse: osservato speciale per la Nazionale

Alphadjo Cisse sta vivendo un momento d’oro. Acquistato a gennaio dal Milan dopo sprazzi ottimi con la maglia del Catanzaro, il giovane attaccante italiano ha dimostrato di valere pienamente l’investimento fatto dai rossoneri. 3 partite in Serie A, 2 gol: numeri ottimi per un debuttante classe 2006, che sta davvero trascinando i rossoneri di Amorim, che impazzisce per lui come si nota dal tormentone “I love Cisse”. Ebbene, il suo caso è una conferma della presenza di talenti importanti in Italia: conferma a arrivata anche agli occhi del CT Mancini e del suo collaboratore Leonardo Bonucci, che lo ha osservato dal vivo in Juve-Milan, come rivelato da Nicolò Schira.

Seppur al termine della gara mister Amorim abbia chiesto ancora di più da lui, l’impatto di Cisse è stato ottimo e Bonucci sicuramente lo segnalerà positivamente in ottica Nazionale. La convocazione è una possibilità concreta, magari già per le gare di Nations League.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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